Le Barça doit vendre des joueurs sur ce mercato estival et dispose de plusieurs indésirables. L’Inter Milan est venue aux renseignements sur Eric Garcia.

Mercato FC Barcelone : Eric Garcia vers l’Inter Milan ?

L’Inter Milan et le Barça discutent de plusieurs opérations sur le marché des transferts. La presse catalane évoquait un intérêt des Nerazzurri pour Franck Kessié récemment, mais c’est surtout sur Eric Garcia que se penchent les dirigeants de l’Inter, selon les informations de Sport. Arrivé libre au Barça en 2021, il pourrait repartir pour un montant entre 10 et 15 millions d’euros en Italie.

L’Inter veut recruter deux défenseurs centraux durant le mercato et verrait Eric Garcia comme une bonne opportunité de marché. L’ancien joueur de Manchester City fait partie des indésirables au Barça, qui cherche absolument à vendre des joueurs pour pouvoir aborder plus sereinement sa saison. Les finances des Blaugranas ne sont pas au mieux, et les dirigeants catalans cherchent à réduire la masse salariale.

Pas d’avenir au Barça pour Eric Garcia

Eric Garcia a peu joué avec le Barça cette saison. Le joueur a disputé seulement 24 matches avec les Blaugranas cette saison, souvent en tant que remplaçant. Le défenseur central est bouché par Ronald Araujo, Andreas Christensen, Jules Koundé et bientôt la nouvelle recrue Inigo Martinez. Eric Garcia a donc été invité à quitter le club cet été alors que Xavi ne compte pas sur lui pour la saison prochaine. Un potentiel accord devrait donc satisfaire toutes les parties, puisque le joueur veut plus de temps de jeu.

Le joueur est également la cible de plusieurs clubs de Premier League, d’après le journal espagnol, même si aucune n’a encore formulé d’offre concrète. De son côté, Xavi aimerait que la question des départs soit réglée rapidement avant le début de la saison prochaine. Conclure un transfert avant le 1er juillet semble toutefois une opération difficile.