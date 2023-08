L'OM pourrait débarrasser le FC Barcelone de deux indésirables en défense. Marcelino, le coach phocéen serait intéressé par leurs profils.

Mercato OM : Clément Lenglet et Eric Garcia visés par Marseille

L'Olympique de Marseille veut poursuivre son mercato XXL. Après avoir enrôlé Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr ou encore Renan Lodi, le club phocéen cherche un défenseur central capable de bien relancer. L'information vient du média XCatalunya, qui précise qu'il s'agit de la volonté de Marcelino. Le coach espagnol de l'OM n'a pas été totalement convaincu par les prestations de ses cadres en défense. La défaite contre le Panathinaïkós (1-0), au 3ème tour de qualification aller de Ligue des Champions, reste notamment en travers de sa gorge.

Afin de pallier ce problème, la direction sportive a pris les choses en main. Après le refus de Joakim Maehle, deux autres profils ont été étudiés au FC Barcelone. Il s'agirait de Clément Lenglet (28 ans) et Eric Garcia (22 ans), deux joueurs non désirés par le club catalan. Le premier sort d'un prêt à Tottenham (34 matchs, un but et 2 passes décisives) tandis que le second a grappillé du temps de jeu grâce aux blessures de ses coéquipiers (30 matchs).

Un coup double à 25 millions d'euros

D'après la presse catalane, l'Olympique de Marseille pourrait rapidement passer à l'action pour les deux joueurs. Le club phocéen serait prêt à miser 15 millions d'euros sur Clément Lenglet, et 10 millions pour Eric Garcia. Des sommes qui correspondent aux attentes financières du Barça pour les deux joueurs. Il ne manquerait plus que leur accord pour débuter les négociations avec le club catalan.

L'OM peut croire à ces transferts, d'autant qu'ils arrangeraient bien les Blaugranas. Les dirigeants ont besoin d'éponger la dette du club, qui s'élevait à 608 millions d'euros le 30 juin 2022 d'après RMC Sport. Le statut d'indésirable des deux défenseurs devrait également accélérer les négociations entre les deux parties en cas d'accord. Marseille pourrait privilégier la piste Clément Lenglet. L'ancien Nancéien est capable d'évoluer au poste de latéral gauche. Un atout considérable pour Marcelino qui recherche aussi une doublure à Renan Lodi.