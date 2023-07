À la recherche d’un nouveau défenseur central, l’OM se tourne vers le Barça pour attirer sa nouvelle recrue estivale. Les négociations ont débuté.

Mercato OM : Pablo Longoria négocie avec le FC Barcelone pour Clément Lenglet

Le mercato estival est en pleine effervescence du côté de l’OM. La direction phocéenne sait qu'elle doit marquer le coup dans cette fenêtre de transferts et elle a déjà réussi à boucler quatre transferts prometteurs. Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi et Pierre-Emerick Aubameyang ont déjà rejoint l'OM, tandis qu'Ismaïla Sarr est sur le point de signer son nouveau contrat. Sauf rebondissement de dernière minute, l'attaquant sénégalais signera un contrat de cinq ans avec Marseille.

Toutefois, Pablo Longoria et son équipe ne comptent pas pour s'arrêter là. La direction marseillaise espère désormais attirer un nouveau défenseur de haut niveau. Et pour cela, l'OM a ciblé deux joueurs du FC Barcelone. En effet, selon les informations dévoilées par le journal espagnol Sport, les dirigeants marseillais ont entamé des discussions avec leurs homologues catalans en vue d'un éventuel transfert de Clément Lenglet.

Le défenseur central français sort d’un prêt mitigé à Tottenham, qui n'a pas levé son option d'achat. Le joueur de 28 ans est donc retourné au Barça cet été, mais il ne semble pas faire partie des plans du club. Le champion d'Espagne en titre souhaiterait se séparer définitivement de lui durant ce mercato. Flairant la bonne affaire, l'OM s'est alors rapidement positionné en vue de le recruter.

Eric Garcia également dans le viseur de l’Olympique de Marseille

Une arrivée de Clément Lenglet serait un autre coup de maître de Pablo Longoria, qui cherche à renforcer sa défense. Son expérience du haut niveau et ses qualités défensives feraient beaucoup de bien à l’OM. Après un passage au FC Séville, au FC Barcelone puis à Tottenham, l’ancien joueur de Nancy a donc l’occasion de faire son retour en France cet été. Les dirigeants barcelonais ne s'opposent à son départ et attendraient 15 millions d'euros pour acter son transfert. De plus, le président de l'OM serait également en négociation avec le FC Barcelone pour s'offrir Eric Garcia.

Le profil polyvalent de l’ancien défenseur de Manchester City serait apprécié par Marcelino. Reste désormais à savoir lequel de ces deux joueurs rejoindra l’Olympique Marseille cet été. La perspective d'accueillir l'un de ces joueurs de haut niveau serait un véritable renfort pour l'OM, qui souhaite être très compétitif en vue de la saison à venir et relever les échéances à venir, comme les tours préliminaires de la Ligue des Champions. Les bonnes relations entre l'OM et le Barça risquent de faciliter les tractations.

Le club phocéen parvient-il à trouver un accord pour finaliser ces dossiers ? Ces deux cibles sont-elles intéressées par un transfert à Marseille ? Pour le moment, le mercato estival de l'OM est loin d'être terminé, et le président Pablo Longoria s’active en coulisse pour renforcer chaque compartiment de son effectif. La concurrence sera rude, mais l'OM semble bien déterminé à attirer des joueurs talentueux et expérimentés en vue d’atteindre ses objectifs sportifs.