FC Barcelone Mercato : Arsenal coche le nom d'un défenseur du Barça

Publié par Thomas G. le 11 janvier 2023 à 20:47

Barré par une forte concurrence, un défenseur espagnol pourrait quitter le FC Barcelone lors du mercato hivernal, ciblé par Arsenal.

Le FC Barcelone s’apprête à disputer la Supercoupe d’Espagne avec en ligne de mire un potentiel premier titre cette saison. Xavi pourrait remporter son premier trophée à la tête du Barça et conforter sa position. Les Blaugranas pourront compter sur l’international uruguayen Ronald Araujo et le défenseur danois Andreas Christensen. Depuis la reprise, les deux hommes ont consolidé la ligne défensive du Barça et leurs retours a poussé l’international espagnol Eric Garcia sur le banc.

L’ancien défenseur de Manchester City est désormais cinquième dans la hiérarchie des défenseurs, derrière Andreas Christensen, Ronald Araujo, Jules Koundé et Marcos Alonso. Une situation difficile à gérer pour le défenseur de 22 ans qui pourrait partir cet hiver. Les dirigeants du FC Barcelone seraient ouverts à l’idée d’un départ d’Eric Garcia pour réduire la masse salariale et renflouer les caisses du club.

L’international espagnol pourrait donc quitter le FC Barcelone lors du mercato hivernal, un départ lui permettrait de relancer sa carrière et de retrouver du temps de jeu. Sa situation actuelle au Barça pourrait être préjudiciable pour son avenir en sélection et lui faire perdre sa place avec la Roja. À un an de l’Euro 2024, Eric Garcia pourrait reconsidérer son avenir au FC Barcelone si son temps de jeu n’évolue pas.

FC Barcelone Mercato : Arsenal vise Eric Garcia au Barça

Selon les informations de Sport,Arsenal serait intéressé par Eric Garcia en vue d’un transfert cet hiver. Les Gunners seraient disposés à débourser 20 millions d’euros pour recruter le défenseur espagnol. Eric Garcia pourrait retrouver Mikel Arteta en cas de signature à Arsenal, puisque les deux hommes avaient collaboré ensemble à Manchester City. Le défenseur du FC Barcelone a de l’expérience en Premier League et sa marge de progression plaît à Arsenal. Les Gunners pourraient passer à l’action dans les prochaines semaines et entamer des discussions avec les Blaugranas.