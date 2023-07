Toujours à l’affût des opportunités de marché, le président de l’OM est passé à l’offensive pour le défenseur du FC Barcelone, Eric Garcia.

Mercato OM : Pablo Longoria fait une offre pour Eric Garcia

Le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, est reconnu pour sa capacité à dénicher de bonnes affaires sur le marché des transferts. Ses réseaux développés en Premier League et en Liga lui ont permis d'attirer des joueurs de qualité à l'OM, tels que Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaïla Sarr. D’ailleurs, le dirigeant espagnol ne compte pas s'arrêter là et poursuit ses efforts pour attirer de nouvelles recrues en provenance de l’Espagne.

Cette fois-ci, c'est vers le FC Barcelone que Pablo Longoria se tourne en vue de renforcer l'effectif marseillais. La presse espagnole rapporte que la direction de l’OM s'intéresse de près à Eric Garcia. Arrivé au Barça en juillet 2021 en provenance de Manchester City, le défenseur espagnol peine à s'imposer dans l'équipe catalane et ne rentre pas vraiment dans les plans de Xavi Hernandez pour la saison à venir.

La meilleure solution pour lui serait d’aller chercher plus de temps de jeu sous d’autres cieux. L’OM serait donc prêt à lui offrir cette opportunité. Le média espagnol Fútbol Total assure que les responsables marseillais auraient même déjà transmis au FC Barcelone une offre de prêt pour Eric Garcia. Reste à savoir si cela sera suffisant pour boucler sa signature.

Eric Garcia pour compenser le départ d’Éric Bailly

Bien que le montant exact de l'offre n'ait pas été précisé, la source indique que le faible salaire du joueur de 22 ans pourrait faciliter son arrivée à Marseille. Un éventuel transfert d’Éric Garcia permettrait aussi à l’OM de combler le départ d'Éric Bailly, retourné à Manchester United cet été. La recherche de joueurs en Liga semble particulièrement fructueuse pour Pablo Longoria, qui compte continuer à explorer ce marché afin de trouver les meilleurs profils pour son équipe. La piste menant à Eric Garcia est donc à suivre de très près, car un possible accord entre l'OM et le FC Barcelone pourrait être conclu dans les prochains jours. Cela offrirait ainsi une nouvelle option défensive à Marcelino pour la saison à venir.