Si pour le moment Marco Asensio est la seule recrue offensive du PSG, une star de Manchester United serait disposée à rejoindre les Rouge et Bleu.

Mercato PSG : Luis Campos a supervisé Jadon Sancho

Avec le départ de Lionel Messi et celui probable de Neymar, le Paris Saint-Germain est à la recherche de renforts sur ce mercato estival pour étoffer son secteur offensif. Laissé libre par le Real Madrid, l’international espagnol Marco Asensio a déjà signé son contrat avec le club de la capitale. Il ne reste plus que l’officialisation par le Paris SG. Mais les Rouge et Bleu ne comptent pas s’arrêter là. Si Victor Osimhen reste la priorité, Randal Kolo Muani le plan B, Luis Campos explore également d’autres options pour renforcer l’attaque parisienne. Harry Kane et Marcus Thuram sont ainsi toujours dans les plans du conseiller football du club de la capitale française.

Dernièrement, le journaliste Ben Jacobs a révélé que le PSG se serait positionné sur Jadon Sancho. Confiné dans un rôle de doublure de luxe à Manchester United, l’ailier de 23 ans serait très apprécié par Luis Campos, qui doit se pencher sur ce profil de jeunes joueurs. Le journaliste anglais assure même que le récent champion de France aurait récemment envoyé des émissaires à Manchester pour observer l’ancien milieu offensif du Borussia Dortmund et évoquer un éventuel transfert cet été. Et aux dernières nouvelles, Jadon Sancho ne serait pas forcément contre une arrivée en Ligue 1. Bien au contraire.

Mercato PSG : Jadon Sancho chaud pour venir à Paris

En effet, selon les informations relayées par le portail Sports Zone, Jadon Sancho serait intéressé par un transfert au Paris Saint-Germain durant ce mercato estival. Malgré un intérêt du SSC Naples et une juteuse proposition d’Aston Villa pour rester en Premier League, l’international anglais pencherait plutôt pour une arrivée en France afin d’intégrer le riche effectif du PSG. En négociations avec Manchester City pour Bernardo Silva, qui veut lui aussi jouer au Paris SG, Luis Campos pourrait faire coup double dans le nord de l’Angleterre. Pour laisser partir leur joueur, dont le contrat expire en juin 2026, les Red Devils réclameraient au moins de 70 millions d’euros, selon des informations du Sunday Express.