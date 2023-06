En quête d’un avant-centre, Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, veut tout faire pour convaincre son homologue Daniel Levy de Tottenham pour Harry Kane.

Mercato PSG : Harry Kane, nouvelle priorité en attaque

Pour la saison prochaine, le Paris Saint-Germain veut attirer un numéro 9 de rang mondial durant ce mercato estival. L’international nigérian Victor Osimhen reste la priorité du club de la capitale, mais les 150 millions d’euros réclamées par le SSC Naples ne facilitent pas ce dossier. Il y a également le Français Randal Kolo Muani, mais l’Eintracht Francfort se montre aussi gourmand que le Napoli.

Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos ont donc jeté leur dévolu sur la piste menant à Harry Kane ces derniers jours. À un an de la fin de son contrat, le meilleur buteur de l’histoire de Tottenham est susceptible de changer d’air cet été. Et le président parisien pense pouvoir s’appuyer sur ses bonnes relations avec son homologue des Spurs Daniel Levy pour réussir ce gros coup.

Mercato PSG : Harry Kane donne sa priorité à la Premier League

En effet, selon les informations relayées ce dimanche par Matteo Moretto, Harry Kane serait la nouvelle priorité offensive du Paris Saint-Germain. À 29 ans révolus, l’international anglais rêve toujours de son premier titre majeur en club et pourrait donc se laisser convaincre par un projet plus ambitieux. Le journaliste du journal Relevo indique que les bonnes relations entre les deux présidents des deux clubs pourraient bien aider à faire avancer le dossier, mais il faudra parvenir à convaincre le capitaine de la sélection d’Angleterre, qui accorde sa priorité à la Premier League ou à un transfert au Real Madrid. Reste à savoir comment va se terminer cette affaire.