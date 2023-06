Après Paulo Fonseca, une autre piste s'est envolée à l'OM pour la succession d'Igor Tudor. Désormais, Marcelino est le grand favori sur ce début de mercato.

Mercato OM : Pisté par Pablo Longoria, Iraola s'engage avec Bournemouth

Il faisait partie de la short-list de Pablo Longoria, même si aucun contact n'avait été établi. Finalement, Andoni Iraola a trouvé son nouveau point de chute ce lundi après-midi. L'entraîneur espagnol s'est officiellement engagé avec Bournemouth, en signant un contrat jusqu'en 2025, comme annoncé par le club via son site internet. "Nous sommes ravis d'annoncer la nomination d'Andoni Iraola en tant que nouvel entraîneur-chef du club dans le cadre d'un contrat de deux ans."

Cette signature oblige Pablo Longoria à rayer un énième nom de sa liste, après avoir barré ceux de Marcelo Gallardo et plus récemment de Paulo Fonseca, qui sera bien l'entraîneur du LOSC la saison prochaine, d'après les dires du président Olivier Létang. Désormais, les options ne sont plus aussi nombreuses qu'il y a deux semaines, et un grand favori se dégage ces dernières heures pour prendre la succession d'Igor Tudor sur le banc de l'Olympique de Marseille.

Marcelino en pole position pour être le nouvel entraîneur de l'OM

Il faut évidemment rester extrêmement prudent, car ce dossier ne cesse de nous offrir d'innombrables rebondissements. D'après les informations révélées par Foot Mercato, Marcelino serait proche de signer à l'OM pour succéder à Igor Tudor. Ami de longue date avec Pablo Longoria, l'ancien coach de l'Athletic Bilbao est emballé à l'idée de venir à Marseille, et est libre de tout contrat depuis son départ du club espagnol l'été dernier.

Toutefois, le président de l'OM travaille également sur une autre piste, dont le nom n'a jamais filtré dans la presse jusqu'à présent. La possibilité d'assister à un dernier retournement de situation n'est donc pas à exclure. Une chose est sûre, le temps presse pour Marseille et Pablo Longoria, et ce dossier va devoir être réglé assez rapidement pour préparer sereinement un retour à la compétition.