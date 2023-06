Si l'ASSE n'a toujours pas recruté de nouveaux joueurs depuis l'ouverture du mercato estival, l'une des raisons serait liée au départ annoncé de Luis De Sousa.

Mercato ASSE : Luis De Sousa sur le départ, des dossiers compromis ?

Luis De Sousa devrait quitter l’ASSE après six mois passés au sein de la cellule de recrutement des Verts, selon les informations de L’Équipe. Alors que son départ est dans les tuyaux, sa prochaine destination est dévoilée. Il devrait s’engager avec Pau en Ligue 2. « Luis de Sousa, qui avait été engagé l’hiver dernier pour un CDD de six mois dans le but d’accompagner Loïc Perrin, aurait fait le choix de ne pas prolonger son aventure en vert, mais de prendre la direction de Pau FC » avait confirmé Le Progrès.

En attendant le départ officiel du technicien franco-portugais, Evect indique que le mercato stéphanois, dans le sens des arrivées, est en stand by, en raison de la situation de ce dernier. Les dossiers qu’il avait en charge seraient ainsi compromis ou pourraient échapper à l’ASSE. C’est ce que laisse croire la source. « Un premier couac pour l'AS Saint-Étienne dans cette intersaison puisque le Franco-portugais avait déjà bien avancé sur plusieurs dossiers estivaux. »

Luis De Sousa et Jean Costa avaient réussi le mercato hivernal

Pour rappel, Luis De Sousa avait renforcé la cellule de recrutement des Verts, avec Jean Costa, en novembre 2022. En collaboration avec Loïc Perrin (coordinateur sportif), ils avaient réussi à renforcer convenablement l’équipe de Laurent Batlles lors du mercato hivernal. Il est difficile d'indiquer de façon précise les dossiers que les deux scouts avaient géré personnellement, mais six nouveaux joueurs avaient rejoint l’ASSE.

Il s’agit de Gaëtan Charbonnier, Gautier Larsonneur, Lamine Fomba, Niels Nkounkou, Dennis Appiah et Kader Bamba. Ils avaient permis aux stéphanois de remonter au classement et de se maintenir en Ligue 2.