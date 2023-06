Arrivé lors du dernier mercato hivernal, Andy Delort n'a pas convaincu ses dirigeants, et une tendance se dégage au FC Nantes pour son avenir.

Mercato FC Nantes : Andy Delort vers un départ du FCN cet été

Il y a des recrues qui peuvent susciter une attente immense pour finalement s'avérer être une grande déception. Malheureusement, Andy Delort en fait partie. Arrivé l'hiver dernier au FC Nantes, après un bras de fer avec l'OGC Nice, l'attaquant algérien devait être le nouvel élément fort de l'effectif jaune et vert.

Six mois plus tard, le bilan est bien terne. Seulement 2 buts inscrits toutes compétitions confondues, et un faible total de 17 apparitions. Difficile donc de trouver des points positifs au passage de l'ancien montpelliérain, qui est définitivement nantais depuis le maintien du FCN lors de la dernière journéene survie dans l'élite qui faisait office d'option d'achat automatique pour Andy Delort.

Désormais, les dirigeants doivent prendre une décision concernant l'avenir du joueur de 31 ans, et d'après L'Équipe, la tendance pencherait plus du côté d'un départ cet été. Une option envisagée par l'attaquant, sous contrat jusqu'en 2025, et déçu de ses performances avec le club comme l'indique la source.

L'Olympiakos et des formations du Moyen-Orient sur le coup

Toujours selon le quotidien sportif, plusieurs destinations se dégagent pour Andy Delort. Des clubs du Moyen-Orient, dont les noms n'ont pas filtré, ainsi que l'Olympiakos sont sur le coup pour s'attacher les services de l'attaquant algérien. Le Montpellier HSC, destination qui avait déjà vu le jour il y a quelques semaines, pourrait également faire partie des candidats en cas de départ d'Elye Wahi lors du mercato.

Il est donc peu probable de voir Andy Delort porter le maillot du FC Nantes la saison prochaine, et inutile de préciser que son passage ne laissera pas un excellent souvenir aux supporters nantais.