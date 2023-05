Alors que le FC Nantes est menacé de relégation en Ligue 2, Andy Delort pourrait retourner à Montpellier. Le président Laurent Nicollin l'évoque.

FC Nantes Mercato : Indésirable à Nice, Andy Delort pourrait quitter le FCN

Le FC Nantes ne va pas conserver Andy Delort si le club est relégué en Ligue 2, comme le prévoit les termes de son contrat lors de son prêt. Un retour à l’OGC Nice n’est pas non plus envisagé. La direction niçoise ne veut pas entendre parler de l’avant-centre qui a claqué la porte du club azuréen lors de son départ en janvier 2023.

Il est pourtant sous contrat au Gym jusqu’en juin 2024. Si le FCN ne lève donc pas l’option d’achat de 5 millions d'euros, Andy Delort va devoir trouver un autre club pour la saison prochaine. Pour cela, il devra d'abord trouver un accord avec les Aiglons, afin de se libérer de sa dernière année de contrat, à défaut d’un transfert direct. Pour rester en Ligue 1, le FC Nantes doit gagner son match contre Angers SCO, samedi, et espérer une défaite de l’AJ Auxerre face au RC Lens, lors de la dernière journée du championnat.

Andy Delort va-t-il retourner à Montpellier ?

L'attaquant de 31 ans pourrait retourner au Montpellier HSC, son ancien club. En effet, le nom de l’international algérien circule dans l'Hérault depuis que le FC Nantes est en grande difficulté. Le président du club basé au stade de la Mosson a même été interrogé sur un possible retour de son ancien buteur à la maison.

Il confirme son intérêt et n’exclut pas la possibilité de le revoir sous la maillot du MHSC, mais sous certaines conditions. « Il y a beaucoup de paramètres qui font que c'est assez éloigné de se faire. S'il est libre de tout contrat, qu'il passe par là et veut s'entraîner avec nous, taper dans la balle, on discutera », a répondu Laurent Nicollin dans Midi libre. Pour rappel, Andy Delort a passé trois saisons consécutives au Montpellier HSC (2018-2021). Il avait pris part à 106 matches, toutes compétitions confondues, pour 47 buts inscrits et 21 passes décisives délivrées.