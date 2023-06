À la recherche d'éléments expérimentés sur ce mercato estival, Pablo Longoria pourrait relancer Leonardo Bonucci, d'après une improbable rumeur.

Mercato OM : Marseille, une destination possible pour Leonardo Bonucci

C'est une information assez cocasse que vient de lancer la presse italienne ce mardi. Leonardo Bonucci, à la recherche d'une place de titulaire dans un club européen afin de s'offrir une place pour l'Euro 2024, pourrait rebondir à l'OM, d'après les informations révélées par Tuttosport. S'il appartient toujours à la Juventus, et qu'il lui reste un an de contrat avec la Vieille Dame, le défenseur de 36 ans n'entre plus dans les plans des dirigeants Bianconeri, qui cherchent à passer un cap, en misant sur des profils bien plus jeunes pour faire entrer la Juve dans une toute nouvelle dimension.

De ce fait, l'un des monuments de la Squadra Azzurra, actuellement recordman de sélections parmi les joueurs italiens encore en activité, risque de devoir se trouver un nouveau point de chute. Et si sa valeur marchande, estimée à 1,5 millions d'euros sur Transfermarkt, ne devrait pas être un problème, son salaire en revanche pourrait être un véritable frein pour les candidats potentiellement prêts à l'accueillir parmi lesquels fait partie l'Olympique de Marseille, d'après le média italien.

Pas vraiment le profil recherché par Pablo Longoria

Pablo Longoria veut des joueurs expérimentés, certes, mais engager des joueurs qui sont relativement proches de la retraite ne fait pas vraiment partie des plans du président de l'OM. Alors oui, Alexis Sanchez était âgé de 34 ans au moment de son arrivée l'été dernier, mais il avait été scrupuleusement observé au préalable, et la direction marseillaise savait pertinemment que le pari serait réussi.

En ce qui concerne Leonardo Bonucci, ce n'est pas tout a fait la même chanson. Cette saison, il n'est apparu qu'à seulement 20 reprises toutes compétitions confondues, un total parfaitement identique à celui correspondant au nombre de rencontres qu'il a manqué à cause des blessures. Avec son salaire extrêmement conséquent de 6,5 millions d'euros par an, pas sûr que l'OM soit vraiment gagnant dans cette histoire.