En attendant de finaliser avec Marcelo Gallardo pour le poste d’entraîneur, Pablo Longoria avance ses pions pour renforcer l’effectif de l’OM.

En fin de contrat avec l'Olympique de Marseille le 30 juin prochain, Alexis Sanchez n'a toujours pas prolongé. Avec 18 buts et 3 passes décisives en 44 matches, l’international chilien a prouvé qu’à 34 ans il peut encore évoluer au haut niveau, attirant ainsi sur lui l’intérêt de plusieurs autres clubs européens. Et surtout de l’Arabie saoudite et ses pétrodollars. Pour autant, Pablo Longoria aimerait que l’ancien du Barça, Manchester United, Arsenal et de l’Inter Milan reste sur la Canebière une deuxième saison. Et aux dernières nouvelles, le président marseillais serait sur le point de réussir son coup avec Alexis Sanchez.

Mercato OM : Alexis Sanchez va prolonger avec Marseille

Malgré des propositions beaucoup plus alléchantes sous d’autres cieux, Alexis Sanchez va poursuivre son aventure à l’Olympique de Marseille. Arrivé librement l’été passé en provenance de l’Inter Milan, El Niño Maravilla a trouvé un accord avec sa direction pour une saison supplémentaire. En effet, selon son ancien coéquipier en sélection, Mauricio Pinilla, désormais consultant pour ESPN Chili, Alexis Sanchez devrait renouveler son bail avec le club phocéen pour rester en Ligue 1 durant l’exercice 2023-2024. L’attaquant de 39 ans indique même que Longoria a finalement accepté de revoir à la hausse le salaire de son numéro 30 pour le convaincre.

« Chiliens et chiliennes : l’avenir d’Alexis Sanchez n’est pas défini à 100%, mais à 90%. Aujourd’hui, Alexis Sanchez renouvellerait son contrat avec l’Olympique de Marseille ! Avec une amélioration salariale par rapport à la saison passée. À moins d’une proposition folle, venant d’une équipe de haut niveau, Alexis Sanchez continuera d’être un joueur de l’OM la saison prochaine », a déclaré Mauricio Pinilla. Sauf énorme surprise de dernière minute, les supporters marseillais pourront donc revoir Sanchez au Vélodrome la saison prochaine.