Sauf revirement, Luis Enrique va remplacer Christophe Galtier sur le banc du PSG. Une nomination à venir qui fait déjà réagir Neymar.

Mercato PSG : Neymar se réjouit de l’arrivée de Luis Enrique à Paris

Après plusieurs semaines de recherche et de négociation, le Paris Saint-Germain semble finalement avoir trouvé l’oiseau rare. Alors que Christophe Galtier va être officiellement démis de ses fonctions dans les jours à venir, la direction du club de la capitale aurait porté son choix sur Luis Enrique pour le poste d’entraîneur. Libre depuis son départ de la sélection espagnole en décembre dernier, le technicien de 53 ans se serait déjà mis d’accord avec Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos sur la base d’un contrat de deux ans avec une troisième saison en option.

Et dans son édition du jour, le journal L’Équipe indique que « le Parisien qui voit la nomination de Luis Enrique du meilleur oeil est Neymar. Depuis un an, le Brésilien a régulièrement été invité à prendre la porte par la direction sportive actuelle mais, sous contrat jusqu’en juin 2027, il répondait régulièrement qu’il se plaisait à Paris. Après la visite de plusieurs dizaines de supporters devant son domicile, début mai, il avait pourtant commencé à songer à un départ. Sachant que le prochain entraîneur sera celui qui l’a dirigé à Barcelone pendant trois saisons (2014-2017), il semble qu’il n’ait plus vraiment envie d’ailleurs. »

La probable venue de l’ancien coach de l’AS Rome serait donc perçue comme une excellente nouvelle par Neymar et son entourage. D’ailleurs, le Catalan aurait déjà fait connaître sa position à la direction parisienne concernant l’avenir de l’international brésilien de 31 ans.

Luis Campos veut garder Neymar avec lui

Lundi soir, le journaliste Eduardo Inda a expliqué sur le plateau de l'émission El Chiringuito que Luis Enrique aurait demandé à Luis Campos de conserver Neymar dans l’équipe du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Le coach espagnol, qui a dirigé Neymar lors de la remontada du Barça contre le PSG en mars 2017, souhaite absolument avoir le partenaire de Kylian Mbappé dans son groupe.

Alors que le journaliste Marco Conterio de Tuttomercatoweb assure que le club saoudien d’Al-Hilal, qui viserait également Marco Verratti, se préparerait à envoyer une proposition « pharaonique » pour le recruter, l’enfant de Mogi das Cruzes pourrait finalement poursuivre l’aventure avec les Rouge et Bleu la saison prochaine.