Toulouse FC n’a certes pas prévu de transférer Zakaria Aboukhlal cet été, mais l’intérêt de trois clubs étrangers pourrait changer la donne.

Mercato Toulouse FC : Brighton, Leverkusen et le Betis Séville visent Aboukhlal

Zakaria Aboukhlal (23 ans) a fait une saison pleine avec Toulouse FC lors du dernier championnat. Crack de l’équipe de Philippe Montanier, il a pris part à 37 des 38 matchs du championnat. En plus, il n’a pas que participé, il a été décisif ! En Ligue 1, l’ailier droit a marqué 10 buts et délivré 5 passes décisives. En coupe de France, il a largement contribué au sacre des Toulousains, en inscrivant 5 buts, y compris en finale, en autant de rencontres dans la compétition.

Grâce à ses performances avec le Téfécé, Zakaria Aboukhlal a attiré l’attention sur lui. Il est sérieusement convoité par trois clubs de différents championnats. En Premier League son profil intéresse Brigthon, alors qu’en Bundesliga, c’est le Bayer Leverkusen qui est séduit par ses performances et sa régularité, comme le révèle le Daily Mail. En plus des clubs anglais et allemand, le Betis Séville surveille le moindre mouvement de l’international marocain (18 sélections, 3 buts), selon les indiscrétions de la même source.

Mercato : Toulouse FC réclame 15 M€ pour Zakaria Aboukhlal

Évalué à 7 millions d’euros sur le marché des transferts, Zakaria Aboukhlal est un joueur majeur de l'équipe de Toulouse FC, qualifiée pour la Ligue Europa. Il n’est pas sur la liste des joueurs placés sur le marché, comme l’avait indiqué le président Damien Comolli. Néanmoins, les clubs intéressés par ses services peuvent négocier son transfert. Le TFC serait disposé à écouter les propositions, mais seulement à partir de 15 M€. Or, les courtisans du natif de Rotterdam seraient prêts à investir entre 8 et 10 M€, à en croire le média.