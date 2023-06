L’arrivée de Marcelino bouclée, la direction de l’OM se concentre sur son mercato. Pablo Longoria fonce sur un latéral gauche de Premier League.

Mercato OM : Pablo Longoria tente une signature en Premier League

En ce début de mercato estival, l’Olympique de Marseille était à la recherche de son nouvel entraîneur. Après moult recherches, le club phocéen est enfin parvenu à trouver le successeur d’Igor Tudor. Sauf un énorme retournement de situation, Marcelino sera le banc de l’équipe première de l’OM pour la saison à venir.

Un accord de principe a été trouvé entre le technicien de 57 ans et la direction de l’OM sur la base d’un contrat de deux ans, soit jusqu’en juin 2025. L’officialisation de sa signature devrait tomber dans les prochains jours. Le dossier de l’entraîneur désormais bouclé, le président Pablo Longoria va pouvoir se concentrer sur le recrutement de nouveaux joueurs.

D’ailleurs, selon les indiscrétions de Foot Mercato, la direction de l’OM a jeté son dévolu un nouveau latéral gauche évoluant en Premier League. Cependant, l’identité de ce joueur n’a pas été dévoilée par la source. Le recrutement d'un nouveau latéral gauche semble donc être une priorité pour le club marseillais, qui cherche à augmenter son effectif dans plusieurs secteurs.

Un nouveau latéral gauche, une priorité pour Marcelino

À noter que l’arrivée prochaine de Marcelino, en tant qu'entraîneur de l’Olympique de Marseille, apporte une nouvelle dynamique et une vision claire pour le développement de l'équipe. Il est fort probable que le choix du latéral gauche ait été fait en tenant compte des besoins tactiques et des préférences du nouvel entraîneur. Cela vise aussi à combler le vide laissé par le départ de Nuno Tavares, retourné à Arsenal après un prêt mitigé à l’OM.

Le recrutement d'un latéral gauche de qualité sera donc une étape importante dans la construction de l'effectif de l'Olympique de Marseille pour la saison à venir. Cela permettra de renforcer la ligne défensive et d'offrir des options supplémentaires en attaque grâce aux montées et aux centres des latéraux. Le renforcement de ce secteur de jeu semble donc une priorité pour le nouvel entraîneur.

La Provence expliquait déjà que Marcelino s'est lancé dans une étude approfondie de chaque joueur, leurs forces et leurs faiblesses. Le techncien espagnol sait que pour atteindre les objectifs fixés, il devra disposer d'un groupe compétitif et équilibré, capable de répondre à toutes les exigences tactiques et techniques. Marcelin et Pablo Longoria seraient ainsi en train d’explorer d’autres possibilités. En plus d’un nouveau latéral gauche, d’autres postes devraient être renforcés cet été.