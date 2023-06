Revenu de prêt du Paris FC, un défenseur ne devrait pas rester à l’ASSE à l’issue du mercato. Une porte de sortie s’ouvre pour lui.

Mercato ASSE : Yvann Maçon toujours indésirable à Saint-Etienne

Si au niveau des départs, ça bouge à l’ASSE, ce n’est pas le cas au niveau des arrivées, où c'est toujours le calme plat. Aucun joueur n’a encore signé son arrivée dans le Forez, alors que Jean-Philippe Krasso est parti librement et Lenny Pintor est en passe de signer au LASK en Autriche, sans indemnité de transfert.

Un autre départ se profile à Saint-Etienne, c’est celui d’Yvann Maçon. Ayant passé une demi-saison (décembre 2022 à juin 2023) au Paris FC en Ligue 2, son prêt dans la capitale n’a pas été concluant. Le défenseur de 24 ans devrait être présent à la reprise des entraînements le 3 juillet prochain, avant une éventuelle décision officielle sur son avenir.

Le latéral droit est certes sous contrat avec les Verts jusqu’en 2025, mais Laurent Batlles ne compte pas sur lui. C’est justement pour cette raison qu’il avait été prêté cet hiver. De plus, Yvann Maçon avait tenu des propos durs envers les supporters stéphanois et certaines personnes au club, après son départ à Paris. « À Sochaux, je leur ai dit : "arrêtez de nous insulter et encouragez-nous !" Le ton est monté, après ça, j’ai eu davantage le public à dos […]. On m’a fait passer pour un joueur qui foutait la merde et qui posait des problèmes. J’ai subi des mises à l’écart injustifiées. Pour moi, il était nécessaire de quitter Saint-Étienne », avait-il confié.

Maccabi Tel-Aviv négocie le transfert d'Yvann Maçon

Ne rentrant pas dans les plans de l’entraîneur de l’ASSE, puis en conflit avec une partie du peuple vert, le Guadeloupéen est toujours indésirable à Saint-Etienne. Heureusement pour lui, une porte de sortie s’ouvre. Son profil intéresserait le Maccabi Tel-Aviv. D’après L'Équipe, le club israélien est en négociations avancées avec Yvann Maçon, mais ne précise pas les détails de l’offre de la direction des Jaunes.

Le jeune joueur sera-t-il à nouveau prêté ou va-t-il être définitivement transféré ? Aucune réponse pour l’heure sur les conditions de son probable départ en Israël. Sauf que le Maccabi, 3e du dernier championnat, est qualifié pour la prochaine Ligue Europa Conférence.