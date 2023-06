La décision de l'ASSE concernant deux milieux de terrain serait déjà prise, deux semaines après l’ouverture du mercato estival.

Mercato ASSE : Bouchouari et Monconduit parmi les déceptions à Saint-Etienne

Initialement, l’ASSE avait pour priorité le renforcement de sa défense, car le club avait été 3e au classement des pires défenses de Ligue 2, avec 57 buts concédés en 38 matchs la saison dernière. Reconstruire le secteur défensif autour du capitaine Anthony Briançon était donc la priorité de Loïc Perrin. Mais le chantier de l’attaquant s’est aussi ajouté, depuis les départs de Jean-Philippe Krasso (avant-centre) et de Lenny Pintor (ailier gauche).

Si l’AS Saint-Etienne avait été la meilleure attaque du championnat dernier, avec 63 buts inscrits, elle le doit en grande partie à l'international ivoirien, impliqué dans 29 réalisations. Lui qui avait inscrit 17 buts et délivré 12 passes décisives. D’ailleurs, l’ASSE fait face à un véritable casse-tête pour trouver le remplaçant idéal de Jean-Philippe Krasso, vu son profil atypique.

L’entrejeu de l’ASSE n’est pas en reste ! Des renforts sont également attendus dans ce secteur de jeu où Benjamin Bouchouari (21 ans) et Thomas Monconduit (32 ans) n’ont pas été à hauteur des attentes. Le premier a été irrégulier et pas du tout décisif (1 but et 0 passe décisive). Le rendement du deuxième n’a pas non plus été satisfaisant. De plus, la saison du milieu défensif a été marquée par des soucis physiques : blessures au mollet, à la cuisse puis aux adducteurs.

Benjamin Bouchouari et Thomas Monconduit ne seront pas retenus

But Football Club assure que l’international marocain et le Français sont placés sur le marché par la direction stéphanoise. En d’autres termes, ils ne seront pas retenus en cas d’offres intéressantes les concernant. « Benjamin Bouchouari, malgré de grosses qualités, a déçu par son rendement et par certaines attitudes, notamment après avoir intégré la sélection marocaine. Monconduit, après une saison contrastée, ne jouit pas d'une grosse cote en interne, où le club mise plus sur l'avènement de Lamine Fomba, à son poste. » Pour rappel, les deux milieux de terrain sont des recrues de l’été 2022 et sont liés à l’ASSE jusqu’en juin 2025.