Passé tout près d’un transfert la saison dernière, Franck Honorat évoque son avenir au Stade Brestois où il a prolongé son contrat en janvier 2023.

Stade Brestois Mercato : Franck Honorat a souffert de son transfert avorté

Revenu sur la saison dernière compliquée du Stade Brestois, finalement maintenu en Ligue 1, Franck Honorat a fait une révélation sur son avenir. Il avoue que son transfert raté au Borussia Mönchengladbach (en Bundesliga) la saison dernière l’avait affecté et avait déteint sur ses prestations. « Ma saison a été compliquée par rapport à mon non-transfert l’été dernier. J’ai eu du mal à m’en remettre au niveau des émotions », a confié le polyvalent attaquant du SB29, dans des propos rapportés par Allez Paillade.

Franck Honorat avait rejoint le club breton en juillet 2020, en provenance de l’ASSE, contre un chèque estimé à 5 M€. Après trois ans dans le Finistère, il a toujours la cote sur le marché. Elle est évaluée à 9 M€ par Transfermarkt. Bien que prolongé en janvier 2023 jusqu’à fin juin 2027, l’ailier droit est potentiellement sur le marché. En cas d’offre intéressante, le Stade Brestois ne le retiendrait pas, car il a été prolongé pour être mieux vendu.

Stade Brestois Mercato : Franck Honorat se tient prêt pour un transfert cet été

L’ancien Stéphanois est également favorable à un départ de Brest. Dans des propos confiés au quotidien Le Télégramme, il y a une semaine, l’ancien Stéphanois n’avait pas caché son désir d’aller voir ailleurs s’il a une proposition qui correspond à ses ambitions. « Je sors de trois bonnes saisons à Brest. Je pense avoir des offres. On en discutera avec mes agents et avec le Stade Brestois pour trouver la meilleure solution », avait-il répondu, relativement à son départ programmé cet été, tout en précisant : « avec ce qu’il s’est passé l’année dernière, je ne me fais plus de faux espoirs. »