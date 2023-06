Avec Jules Koundé pour seul repère au poste de latéral droit, le FC Barcelone prospecte en Liga pour lui trouver de la concurrence.

Le FC Barcelone va faire peau neuve cet été. Après avoir déjà perdu des joueurs emblématiques ces dernières années (Lionel Messi, Piqué, Iniesta...), le club catalan a encore fait ses adieux à deux légendes à l'issue de la dernière saison. Sergio Busquets, présent depuis 2008 dans l'effectif et Jordi Alba, présent depuis 2012 ont tous deux officialisé leur départ. Le premier a rejoint l'Inter Miami, destination également choisie par un certain Lionel Messi cet été. Le second n'a pas encore retrouvé de club, mais cela ne saurait tarder.

D'après les informations du Mundo Deportivo, trois équipes au nom prestigieux l'auraient déjà ciblé : l'Atlético de Madrid, l'Inter Milan et le SL Benfica. Difficile de savoir quel choix l'international espagnol (92 sélections, 9 buts) fera parmi ses prétendants. On peut éventuellement donner un léger avantage aux Nerazzurri, qui se sont récemment offerts Marcus Thuram d'après Foot Mercato.

Le FC Barcelone piste toujours Ivan Fresneda

Son nom ne vous dit peut-être rien. Pourtant, il a ébloui les spectateurs de la Liga avec son talent balle au pied. Ivan Fresneda, jeune latéral droit espagnol (18 ans) du Real Valladolid, a déjà 22 matchs de Liga dans les jambes à l'issue de cette saison. Selon le Mundo Deportivo, le Barça l'estime capable de suppléer Jules Koundé, seul au monde au même poste au Barça. De plus, le défenseur français joue plutôt en charnière centrale à son habitude. Toutefois, si les Blaugranas le veulent, il va falloir sortir le porte-chéquier. Le Real Valladolid pourrait demander au moins 15 millions d'euros pour sa pépite, à en croire les informations de Transfermarkt.

Or, le FC Barcelone cherche à rééquilibrer ses finances. Le club catalan peut espérer négocier puisque les Blanquivioletas ont été relégués en deuxième division espagnole. Il sera donc difficile pour eux de refuser une offre pour leur joueur. Valladolid devrait fixer une clause libératoire de 20 millions d'euros dans le contrat d'Ivan Fresneda, afin de permettre un transfert rapide et bénéfique.