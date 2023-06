Le mercato estival s’accélère du côté de l’OM, qui a arrêté une décision concernant l’avenir de son jeune défenseur Isaak Touré.

Mercato OM : Isaak Touré se rapproche d’un départ définitif

L’Olympique de Marseille vit un début de mercato estival très mouvementé. Après avoir officialisé l’arrivée de Marcelino au poste d’entraîneur, la direction marseillaise poursuit ses avancées sur le marché des transferts. Si de nouvelles recrues sont attendues durant cette fenêtre de transferts, les dirigeants de l’OM envisagent aussi de se séparer de certains joueurs.

En plus de Mattéo Guendouzi et Valentin Rongier, Isaak Touré fait lui aussi partie des joueurs susceptibles de quitter le club. Le jeune défenseur de 20 ans revient à l'OM après un prêt réussi à l'AJ Auxerre, où il a pu accumuler du temps de jeu avec 19 matchs disputés cette saison. Il espérait s'imposer dans l'équipe marseillaise la saison prochaine, mais sa situation prendre une autre tournure.

En effet, selon les informations de L'Équipe, la direction de l'OM envisage de se séparer définitivement d'Isaak Touré lors de ce mercato estival. Cette décision est motivée en partie par sa cote élevée sur le marché des transferts, ce qui pourrait permettre à l’Olympique de Marseille de réaliser une belle plus-value en le vendant.

L’Olympique de Marseille a déjà reçu une offre pour Isaak Touré

L'avenir d'Isaak Touré à l’Olympique de Marseille reste donc incertain et il est fort possible que le jeune défenseur central trouve un nouveau point de chute cet été. Si sa progression et ses performances prometteuses à l'AJ Auxerre ont pu attirer l'attention, le club présidé par Pablo Longoria semble prêt à explorer les opportunités qui se présentent.

D’ailleurs, La Minute OM révélait récemment qu’ un club britannique, dont l'identité n'a pas encore été révélée, avait même formulé une première offre pour s'attacher les services d'Isaak Touré. La source allait plus loin en expliquant que cette offre était supérieure au prix d'achat initial joueur, qui avait été recruté en provenance du Havre contre un montant de 5,5 millions d'euros. Reste à voir si cela sera suffisant pour boucler son transfert définitif. Il faudra suivre ce dossier de très près.