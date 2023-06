En ce début de mercato estival, la direction du LOSC a pris une décision concernant Jonathan David, qui envisage de changer de club.

Mercato LOSC : C'est 50 millions d'euros pour Jonathan David

Jonathan Davids'est indéniablement imposé comme l'un des meilleurs joueurs du LOSC cette saison. Avec un total de 24 buts en 37 matches de Ligue 1, l’international canadien se positionne au troisième rang des meilleurs buteurs du championnat. La direction du club lillois est bien consciente de la valeur d'un tel atout offensif et ne souhaite pas le laisser partir.

Toutefois, les dirigeants lillois savent qu’ils devront prendre en considération les aspirations de ce talentueux attaquant de 23 ans, qui envisage de mettre les voiles dès cet été. Jonathan David a régulièrement affiché son admiration pour la Premier League et n’est pas enclin à l’idée de rejoindre un club britannique qui peut le propulser au plus haut niveau. Face à cette situation, la direction du LOSC a alors fixé un prix pour son jeune prodige.

Selon les informations de Foot Mercato, le club présidé par Olivier Létang attendrait une offre d'au moins 50 millions d'euros avant d’accepter de céder son attaquant canadien. Ce montant témoigne de la confiance du LOSC envers son joueur et de sa volonté de maximiser sa valeur marchande sur le marché de transferts. Ses éventuels prétendants devront donc se montrer très généreux pour tenter de boucler sa signature.

Peu de prétendants se manifestent pour Jonathan David

Il sera intéressant de suivre les développements concernant l'avenir de Jonathan David et de voir si un club sera prêt à répondre aux exigences financières du LOSC pour finaliser la signature de ce talentueux buteur. Sauf que jusqu’ici, peu de prétendants se manifestent pour son transfert. La source précise que « les candidats ne se bousculent pas vraiment » pour le buteur lillois.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette réticence des prétendants potentiels. Tout d'abord, le montant demandé par le LOSC peut être considéré comme élevé compte tenu du contexte économique actuel. Bien que Jonathan David ait réalisé une saison exceptionnelle sous les ordres de Paulo Fonsecaet démontré tout son potentiel, il semble que les clubs hésitent à investir une somme aussi importante pour son transfert.

De plus, la concurrence sur le marché des transferts peut également jouer un rôle dans le manque d'intérêt pour Jonathan David. Avec de nombreux autres joueurs talentueux disponibles cet été, les clubs pourraient explorer d'autres options avant de se tourner vers le crack du LOSC. Il est important de noter que le marché des transferts est dynamique et peut évoluer rapidement. Malgré le manque d'intérêt actuel, il est toujours possible que de nouveaux prétendants se manifestent au fur à mesure que le mercato progresse.