Parti de l'OL en très mauvais termes avec les supporters, Karl Toko-Ekambi a récemment réglé ses comptes avec les supporters. Il en a remis une couche.

OL : Karl Toko-Ekambi attaque encore les supporters lyonnais

Dans un entretien avec le podcast de L'Équipe, Karl Toko-Ekambi a critiqué les supporters lyonnais. Le Camerounais est prêté à Rennes depuis janvier par l'OL, d'où il est parti en très mauvais termes avec les fans. "Ils s'amusent à débourser de l'argent puis à siffler les acteurs, c'est leur problème. Ils ne savent pas d'où je viens pour arriver là. Je ne vais pas pleurer pour des gens qui ne connaissent pas le football."

Dans une interview à So Foot parue en avril, l'ancien angevin avait sous-entendu que les supporters lyonnais faisaient preuve de racisme en tribune, évoquant le fait que les joueurs de couleur étaient les principaux visés par les insultes et les sifflets. Le joueeur de 30 ans a fait part de son incompréhension quant aux sifflets. "Je ne comprends pas comment quelqu'un qui a essayé pendant 40 ans de jouer au foot, car ce sont souvent des personnes d'une quarantaine d'année qui me sifflent, peuvent critiquer quelqu'un qui a réussi."

Karl Toko-Ekambi : "Ils ne connaissent pas le football"

Le Camerounais a ainsi tenu à défendre son bilan sous les couleurs de l'Olympique Lyonnais. "A chaque fois, j'ai renversé la tendance et ils ont arrêté de me huer, puis lorsque je ne marquais pas, ils recommençaient, et ainsi de suite. Ils ne connaissent pas le football, c'est tout. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ils sont où. Donc le problème ne date pas de l'année dernière. Pourtant, je suis performant, titulaire, et ça sous trois coachs différents."

Une chose est sûre, Karl Toko-Ekambi ne jouera plus sous les couleurs de l'OL. Le joueur l'a affirmé récemment et le club rhodanien ne compte plus sur lui. Il ne continuera pas non plus l'aventure à Rennes, qui ne lèvera pas son option d'achat. Le Camerounais est sous contrat avec Lyon jusqu'en 2024, et devrait être vendu cet été.