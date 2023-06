Courtisée par l'ASSE, une révélation de National a désormais une autre destination possible pour la suite de sa carrière. Le FC Metz s'intéresse à son cas.

Depuis le départ officiel de Jean-Philippe Krasso et Kader Bamba, l'AS Saint-Étienne se retrouve diminuée offensivement. Mais le club forézien avait anticipé ces malheureux évènements. Depuis l'ouverture du mercato estival (10 juin), son directeur sportif Loïc Perrin s'active pour trouver du renfort. Plusieurs pistes ont été évoquées, avec des fins plus ou moins heureuses. On peut noter la prolongation de contrat de Gaëtan Charbonnier, qui devait être libre le 30 juin. Auteur de 3 buts et une passe décisive en 7 matchs, il est d'une efficacité rare qui a permis aux Verts de se réveiller à temps cette saison.

Autre bonne nouvelle : le transfert définitif de Mathieu Cafaro. L'ASSE a décidé de lever son option d'achat, et l'ancien Troyen est désormais sous contrat jusqu'en 2025. Toutefois, ces annonces ne suffiraient pas à compenser le départ de Jean-Philippe Krasso. L'international ivoirien (7 sélections, 2 réalisations) laisse un grand vide puisqu'il a largement contribué au maintien des siens en Ligue 2 (17 buts et 12 passes décisives). Le club forézien tente donc de rebondir en ciblant d'autres attaquants.

Le FC Metz tente aussi le coup Rayan Ghrieb

Afin de se renforcer au mieux sur le plan offensif, l'AS Saint-Étienne a coché plusieurs noms en National et en Ligue 2. On y retrouve Mickaël Le Bihan (33 ans, Dijon FCO), Alexandre Mendy (29 ans, SM Caen), Amine Boutrah (22 ans, US Concarneau) ou encore Rayan Ghrieb (24 ans, USL Dunkerque). Le club forézien pourrait déjà avoir fait une croix sur le troisième nommé, qui souhaite s'affirmer en Ligue 1. En revanche, il garde toujours un oeil attentif sur les trois autres cibles.

Une mauvaise nouvelle est malheureusement tombée ce dimanche. À force de tergiverser, l'ASSE voit un concurrent arriver dans le dossier Rayan Ghrieb. Le FC Metz voudrait aussi s'attacher ses services selon le média local Culture Grenat. Pour rappel, Ghrieb a été élu « révélation de la saison en National », avec ses 14 buts en 33 matchs. Il est seulement estimé à 800 000 euros par le site reconnu Transfermarkt. Reste à savoir quel club osera tenter une offre en premier pour le buteur sous contrat jusqu'en 2024.