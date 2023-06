L’intérêt l’ASSE pour Alexandre Mendy est bien réel, mais le dossier est en attente, à cause du nouvel entraineur du SM Caen, Jean-Marc Furlan.

Mercato : L'ASSE avance ses arguments pour recruter Alexandre Mendy à Caen

Pour remplacer Jean-Philippe Krasso, l’ASSE a validé le profil d’Alexandre Mendy. Mais il est sous contrat au SM Caen jusqu’en juin 2024 et le club normand souhaite le conserver. Une proposition de prolongation de contrat lui a été transmise dans ce sens. Toutefois, cela n'a pas empêché l’AS Saint-Etienne de pousser ses pions. Le club ligérien a proposé un contrat de 2 ou 3 ans à l’avant-entre de 29 ans et va faire très prochainement une offre au Stade Malherbe, comme révélé par RMC Sport.

Le décisif joueur (19 buts et 5 passes décisives en 37 matchs la saison dernière) n’est pas contre un départ de Caen où il a passé trois saisons consécutives en Ligue 2. Si Alexandre Mendy repousse l'idée de poursuivre l'aventure en Normandie, le SMC serait contraint de le transférer cet été, pour éviter de le voir partir librement. Et à un an de la fin de son bail, il pourrait être vendu en dessous de sa valeur marchande actuelle, estimée à 2,5 M€.

Mercato ASSE : Furlan bloque l'avancée du dossier Alexandre Mendy

Dans l’attente de la décision du Bissau-Guinéen sur son avenir, Jean-Marc Furlan n’arrange pas la situation, déjà compliquée, de l’ASSE. Selon les informations de Ouest-France, il insiste pour voir le buteur du SM Caen lors de la reprise des entrainements le 30 juin. Le nouvel entraineur de Malherbe souhaite s’entretenir avec lui et lui soumettre son projet, avant la prise de toute décision sur sa situation contractuelle. Si l’on en croit les indiscrétions du quotidien régional, le dossier Alexandre Mendy ne devrait pas bouger avant une dizaine de jours, voire deux semaines. En tout cas, l’intérêt de l’ASSE semble avoir fait bouger les lignes en Calvados.