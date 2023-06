Libre de tout contrat, Ilkay Gundogan s’engage jusqu’en 2025 au FC Barcelone. Le milieu a signé un contrat de deux saisons avec le Barça.

Mercato : Ilkay Gundogan s'engage au FC Barcelone

C’est maintenant officiel, Ilkay Gundogan est un joueur du FC Barcelone. Le milieu s’est engagé jusqu’en 2025 avec le club catalan, permettant au Barça d’enregistrer sa première recrue estivale. L’international allemand va connaître un troisième championnat après la Bundesliga et la Premier League. Un temps annoncé au PSG et en Arabie saoudite, c’est bien au FC Barcelone qu’il poursuivra sa carrière. Arrivé à Manchester City en 2016, il devient rapidement un homme fort de Pep Guardiola en réussissant à s’imposer comme un élément indiscutable du milieu cityzen (304 matchs pour 62 buts).

Une première recrue pour compenser un départ

Après une excellente saison où il a remporté le triplé (Premier League, Ligue des Champions et Coupe d'Angleterre) avec Manchester City, l'international allemand (67 sélections et 18 buts) va connaître le championnat espagnol. Malgré une situation financière plus que compliquée, le FC Barcelone a pu enregistrer le joueur de 32 ans auprès de la Liga.

Ilkay Gundogan, qui a refusé une prolongation de son ancien club, a signé un contrat de deux ans avec une année supplémentaire en option. Malgré une forte volonté de son entraîneur de conserver son capitaine, le joueur a préféré partir en remportant un triplé historique. L'international allemand sera confronté à une tâche importante en remplaçant Sergio Busquets parti rejoindre son ancien coéquipier Lionel Messi à l’Inter Miami.

Mais il devra aussi aider le Barça à retrouver une place au premier plan en Ligue des Champions après plusieurs échecs ces dernières années. De son côté, Manchester City a déjà retrouvé son remplaçant. Mateo Kovacic est en bonne position pour s’engager chez les Skyblues qui ont déjà formulé une offre autour de 35 millions d’euros pour le milieu croate. Et l'été risque d'être agité du côté de Manchester qui doit aussi gérer le cas Bernardo Silva.