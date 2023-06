L’OL serait menacé par des clubs saoudiens pendant ce mercato estival. Alexandre Lacazette pourrait être ciblé par l'Arabie saoudite.

Mercato OL : John Textor, « les Saoudiens veulent mon meilleur joueur à Lyon »

Alors que l’OL cherche des joueurs pour se renforcer cet été afin de remplacer Moussa Dembélé, Jérôme Boateng, Houssem Aouar et Malo Gusto, tous partis cet été, le club rhodanien est attaqué en retour. Castello Lukeba (20 ans, défenseur central) et Rayan Cherki (19 ans, milieu offensif) sont très convoités. La direction de l’Olympique Lyonnais tente de résister pour conserver les jeunes et talentueuses pépites sorties de leur académie.

En plus de ces joueurs prometteurs, Lyon est attaqué sur un joueur-cadre de l’équipe de Laurent Blanc. L’information est lâchée par John Textor en personne. « Les Saoudiens s'en prennent à tout » s’est-il agacé sur la chaîne Canal do TF. « Ils veulent mon meilleur joueur à Lyon, mon meilleur joueur à Crystal Palace, les meilleurs joueurs et mon entraîneur à Botafogo », a poursuivi le PDG de l’OL.

Alexandre Lacazette visé par Al-Nassr, Al-Ittihad ou Al-Hilal ?

Il ne dévoile certes pas le nom du joueur sollicité dans le Golfe, mais tout porte à croire qu’il s’agit d’Alexandre Lacazette. Revenu à Lyon l’été dernier, l’avant-centre de 32 ans a été le meilleur buteur des Gones et le 2e meilleur buteur de la Ligue 1 avec 27 buts en 35 matchs disputés, derrière Kylian Mbappé (29 buts). Quant aux clubs de Saudi Pro League (championnat de l'élite), ils aiment bien les joueurs du profil du Tricolore, c’est-à-dire expérimenté et ayant passé la trentaine.

Pour rappel, Cristiano Ronaldo (38 ans, 5 fois Ballon d'Or) a été le premier à ouvrir la voie de l'Arabie saoudite. Il a signé à Al-Nassr FC en janvier 2023. Cet été, il a été suivi par Karim Benzema (35 ans, Al-Ittihad Club), N'Golo Kanté (32 ans, Al-Ittihad Club) et Kalidou Koulibaly (32 ans, Al-Hilal FC). Alexandre Lacazette va-t-il rejoindre ses compatriotes Benzema et Kanté ? Possible, si les Saoudiens passent à l'offensive avec des offres irrésistibles.