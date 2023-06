Le français Karim Benzema a fait ses premières déclarations après sa signature à Al-Ittihad, en Arabie saoudite, exprimant son enthousiasme et sa volonté de relever de nouveaux défis dans ce pays.

Karim Benzema élogieux envers le championnat d'Arabie Saoudite

Dans ses premiers mots, l'ancien Madrilène Karim Benzema a exprimé son impatience de découvrir un nouveau championnat de foot dans un pays différent. Il a également souligné l'histoire selon lui extraordinaire d'Al-Ittihad Club et la passion des supporters de cette équipe qui porte de grandes ambitions dans le domaine du football, notamment celle de devenir une force en Asie.

L'ancien Lyonnais a rappelé les accomplissements de sa carrière en Espagne et en Europe, mais a également souligné que le moment était venu pour lui de relever un nouveau défi et de réaliser un nouveau projet. Il a évoqué la chaleur et l'amour qu'il a toujours ressenti de la part des supporters et du peuple saoudien lors de ses visites en Arabie saoudite.

Le joueur a exprimé sa hâte de rejoindre ses nouveaux coéquipiers et de contribuer à faire franchir de nouvelles étapes à Al-Ittihad Club et au football en Arabie saoudite. Il a déclaré qu'il ferait tout pour remporter des trophées, marquer des buts et montrer son talent afin de satisfaire les supporters, le club et tous ceux qui le soutiennent.

Karim Benzema a également mentionné le nom de Cristiano Ronaldo, qui joue actuellement pour Al-Nassr, en Arabie saoudite, en soulignant que la présence de joueurs de renommée internationale comme Ronaldo démontrait que le football saoudien progressait. Il a conclu en exprimant sa détermination à gagner, tout comme il l'a fait en Europe, et en invitant les supporters à le rejoindre à Djeddah.

Le transfert de Karim Benzema en Arabie saoudite marque la fin de son impressionnante carrière au Real Madrid, où il a remporté de nombreux titres, dont cinq fois la Ligue des champions. Son choix de rejoindre la Saudi Pro League, soutenue par le Fonds souverain saoudien, reflète l'importance croissante du "soft power" et de l'influence géopolitique par le biais du sport.

Benzema sera sans aucun doute la vedette incontestée de l'équipe d'Al-Ittihad, aux côtés d'autres joueurs internationaux tels qu'Ahmed Hegazy d'Égypte et Helder Costa d'Angola, sous la direction de l'entraîneur portugais Nuno Espirito Santo, ancien manager du FC Porto et de Tottenham.

Bien que les détails financiers de ce transfert n'aient pas été divulgués, il est clair que Benzema a choisi de relever ce nouveau défi pour des raisons financières. Les Saoudiens offrent à tour de bras des sommes affolantes pour attirer les meilleurs joueurs dans leur football.