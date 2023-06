L’ASSE poursuit son dégraissage et pourrait acter le départ d’un autre joueur après Lenny Pintor, dont le transfert en Autriche est quasi bouclé.

Mercato ASSE : Des flops et des indésirables poussés dehors à Saint-Etienne

Plusieurs joueurs de l’ASSE sont sur le départ cet été. Certains ont déçu Laurent Batlles la saison dernière, notamment Jimmy Giraudon, Mickaël Nadé et Matthieu Dreyer. Lenny Pintor figure également dans ce groupe, mais se trouve en passe de signer avec Linzer ASK en Autriche. Quant aux autres, ils ne rentrent pas dans les plans de l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne. Cela concerne principalement des joueurs prêtés ou de retour en prêt : Abdoulaye Bakayoko, Yvann Maçon et Yvan Neyou. Ce dernier pourrait quitter l’ASSE très prochainement où une porte de sortie s’ouvrirait pour lui.

Yvan Neyou parti pour rester au CD Leganés

Le CD Leganés, club espagnol auquel le milieu de terrain était prêté la saison dernière, souhaite le conserver selon les informations de AS. Il est inscrit sur une short-list de trois joueurs que l’équipe de Liga 2 souhaite prolonger, parmi 13 joueurs en fin de contrat cet été, à en croire le quotidien madrilène. Le dossier de l’international camerounais (5 sélections) serait en bonne voie, vu que l’ASSE cherche à se débarrasser de lui. Le milieu défensif avait annoncé la couleur sur son avenir en déclarant dans le média espagnol Somos Lega : « Il n'y a pas d'option dans mon contrat pour une saison de plus, mais j'aimerais continuer à Leganés. »

Yvan Neyou a encore une année de contrat dans le Forez. De ce fait, le club ligérien est contraint de le transférer définitivement cet été, pour récupérer au moins les 400 000 euros investis pour le recruter au SC Braga (Portugal) en janvier 2021. Selon l’estimation de Transfermarkt, le joueur de 26 ans vaut un million d'euros sur le marché des transferts. Yvan Neyou a participé à 21 matchs de championnat en deuxième division espagnole la saison dernière et a été titulaire à 10 reprises. Il n’était certes pas un crack de l’équipe de Carlos Martinez, mais ses prestations ont été appréciées par le technicien de Leganés.