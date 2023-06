Peu utilisé par Laurent Batlles la saison dernière, Louis Mouton pourrait quitter l’ASSE cet été. Des clubs sont en embuscade pour l'accueillir.

Mercato ASSE : Une longue liste de joueurs sur le départ

Plusieurs joueurs sont concernés par l’opération dégraissage lancée par l’ASSE. Non retenus au terme de leur prêt, Matéo Pavlovic et Kader Bamba sont partis. Quant à Lenny Pintor, qui ne rentrait plus dans les plans de Laurent Batlles, il s’est engagé officiellement avec le Linzer ASK en Autriche, ce lundi. Mahdi Camara est lui resté au Stade Brestois, au terme de son prêt concluant. Indésirables à l’AS Saint-Etienne, Jimmy Giraudon, Mickaël Nadé, Matthieu Dreyer, Abdoulaye Bakayoko, Yvan Neyou ou encore Yvann Maçon sont inscrits sur une liste des joueurs dont l’ASSE souhaite se débarrasser cet été. Le club ligérien leur cherche un point de chute, pour faire la place à de nouveaux joueurs.

Mercato ASSE : Louis Mouton vers un prêt cet été

Selon les informations de Peuple-Vert, le jeune Louis Mouton (21 ans) figure également parmi les joueurs sur le départ. Il devrait être prêté pour lui permettre d’engranger du temps de jeu et de progresser, d’après la source. « Plusieurs clubs de Ligue 2 se sont renseignés à son sujet et verraient d'un bon œil son arrivée », apprend le média spécialisé. Il faut rappeler que le milieu défensif avait déjà failli quitter l’ASSE en janvier, lors de l’arrivée de Lamine Fomba, mais était finalement resté.

Il avait cependant perdu sa place dans l’équipe de Laurent Batlles et avait alterné les apparitions entre la réserve et l’équipe professionnelle, dans la phase retour de la saison. Une fin d'exercice marquée aussi par sa blessure à la cheville avec l’équipe de Razik Nedder. Louis Mouton est lié à l’ASSE, son club formateur, jusqu’en juin 2025. Sa valeur marchande est estimée à 400 000 euros par Transfermarkt.