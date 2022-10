ASSE : Coupe de France, Louis Mouton fixe le cap contre Rodez

Publié par ALEXIS le 27 octobre 2022 à 16:48

Louis Mouton a donné le ton du match entre l’ ASSE et Rodez, deux clubs de Ligue 2 qui s’affrontent en Coupe de France, au 7e tour éliminatoire.

ASSE : La Coupe de France n'est pas la priorité pour l'instant, selon Mouton

Passé en conférence de presse avant ASSE-Rodez, Louis Mouton donne des assurances sur l’état d’esprit du groupe de Laurent Batlles, avant son entrée en lice en Coupe de France, samedi à 15h. « Forcément le succès à Amiens fait vraiment du bien au moral. On est soulagé, mais le travail est encore long. » Selon le jeune milieu défensif de l’AS Saint-Etienne, lui et ses coéquipiers sont tous concentrés sur l’objectif, à savoir mettre l’équipe sur de bons rails en Ligue 2.

« Tout le groupe veut remettre l’ ASSE à sa place. On a fait des erreurs à Amiens, mais on a senti qu'on était une équipe, qu'il y avait toujours quelqu'un pour rattraper les erreurs des autres. Il faut s’appuyer sur ça. »

Toutefois, Louis Mouton glisse que la Coupe de France n’est pas l’objectif prioritaire des Verts en ce moment, quoiqu’ils visent des victoires dans la compétition pour engranger de la confiance.

« Si la coupe ne fait pas partie de nos objectifs pour l'instant, la réception de Rodez n’est pas un entraînement. On ne va pas se priver de gagner face à Rodez, d'autant plus que c'est une équipe de notre championnat. »

Laurent Batlles juge la progression de Louis Mouton à AS Saint-Etienne

Titularisé seulement 4 fois en 12 apparitions en Ligue 2, le joueur formé à l’académie de l'AS Saint-Etienne doit encore progresser, afin de gagner une place dans le onze de départ de Laurent Batlles. Il en est conscient.

« J'arrive dans le groupe et je ne peux pas revendiquer d'être titulaire. Je sais que je dois améliorer ma dernière passe, être aussi un peu plus décisif pour l'équipe. Et ne pas faire d'erreurs […] Quand on rentre en jeu, il faut montrer même en 20 minutes qu'on peut apporter. »

Passé en conférence de presse en même temps que le jeune milieu de terrain, l’entraîneur de l’ ASSE a déclaré au sujet de ce dernier :

« Louis Mouton a su prendre sa chance. Il doit travailler sa verticalité, ses courses à haute intensité, dans la justesse technique de sa dernière passe. Mais ça va venir. »