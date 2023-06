Annoncé au PSG pour renforcer le secteur offensif, Ilkay Gundogan a préféré rejoindre le Barça. L’ancien milieu de Manchester City a expliqué son choix.

En fin de contrat après sept années de bons et loyaux services, Ilkay Gundogan n’a pas voulu poursuivre l’aventure avec Manchester City. Désireux de découvrir un nouveau projet, l’international allemand a été cité dans les plans du Paris Saint-Germain pour venir apporter son expérience du très haut niveau. Grand fan du joueur de 32 ans, Luis Campos, le conseiller football du club de la capitale, aurait même fait le déplacer jusqu’à Manchester pour rencontrer l’ancien milieu de terrain du Borussia Dortmund.

Le Paris SG se proposait d’ailleurs de lui offrir un salaire plus important que ce qu’il gagnait chez les Citizens. Finalement, Ilkay Gundogan s’est engagé en faveur du FC Barcelone, qui a officialisé sa signature ce lundi. Un très gros coup pour les Blaugranas, qui attirent sans indemnité de transfert, un joueur de grande qualité et récemment sacré, en tant que capitaine de Manchester City, en Ligue des Champions. Après l’annonce de sa signature avec le club espagnol, l’ancien protégé de Pep Guardiola a justifié son choix.

Mercato PSG : Pour Ilkay Gundogan, c’était le Barça ou rien

Après la Bundesliga et la Premier League, Ilkay Gundogan débarque en Liga pour défendre les couleurs du FC Barcelone dans le cadre d’un contrat de deux ans, soit jusqu’en juin 2025, avec une troisième saison en option. Le natif de Gelsenkirchen n’a pas donc pas entendu les sirènes venues du Paris Saint-Germain et de l’Arabie saoudite avec des offres plus alléchantes que ce que le récent champion d’Espagne lui proposait. Justement, dans Player’s Tribune, Gundogan a publiquement avoué qu’il n’a jamais songé à un autre choix que le Barça en quittant les rangs de Manchester City.

« Si je devais bouger, il n’y a qu’un seul club au monde qui avait du sens. C’était Barcelone ou rien. Depuis que je suis tout petit, je rêve de porter ce maillot un jour. Je suis persuadé qu’il me reste encore quelques années au plus haut niveau et je veux juste aider à ramener Barcelone là où il mérite d’être. Je vais retrouver mon vieil ami Lewa (Lewandowski) et je suis impatient de jouer sous les ordres d’un autre entraîneur que j’admire depuis longtemps. Lorsque Xavi et moi avons parlé de ce projet, cela m’a semblé tout à fait naturel. Je vois beaucoup de similitudes entre nous en tant que personnages et dans notre façon de voir le jeu. J’ai hâte de porter le maillot de Barcelone », a expliqué l’ancien partenaire de Bernardo Silva.