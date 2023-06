Sur les tablettes du PSG en ce début de mercato estival, Harry Kane tient un accord de principe avec son futur club pour une arrivée cet été.

Mercato PSG : Le Bayern tient un accord de principe avec Harry Kane

Sauf un retournement de situation, Harry Kane ne rejoindra pas les rangs du Paris Saint-Germain cet été. Si Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi ont fait du joueur anglais une priorité sur ce mercato estival, ils ont finalement été devancé en très peu de temps par le Bayern Munich. Les dirigeants bavarois ont récemment pris contact avec l'entourage du joueur anglais, qui semblait déterminé ces derniers jours à rejoindre la Bavière cet été.

Et ce mardi, la presse allemande va même plus loin, en affirmant qu'un accord de principe a été trouvé entre Harry Kane et le Bayern Munich. En effet, selon les informations révélées par Bild, les deux parties sont tombées d'accord pour une arrivée lors du mercato estival, ainsi que le futur contrat du joueur anglais à Munich. Désormais, le Bayern va devoir négocier avec Tottenham, où les dirigeants ne comptent pas laisser partir Harry Kane aussi facilement. Les Spurs attendent a minima une offre de 100 millions d'euros pour commencer à discuter.

Victor Osimhen et Randal Kolo Muani, les deux dernières options pour le PSG ?

Le nom d'Harry Kane faisait rêver plus d'un à Paris. Mais ce dernier ne viendra vraisemblablement pas au PSG. Désormais, il ne reste plus beaucoup d'option crédible pour Luis Campos afin d'attirer un attaquant qui répondra aux attentes des supporters parisiens. Les deux possibilités concernent désormais Victor Osimhen et Randal Kolo Muani, deux dossiers terriblement complexes pour le club de la capitale.

Pour l'attaquant nigérian, une première offre parisienne de 100 millions d'euros a été refusée par Naples, qui attend 150 millions d'euros. Enfin, la piste menant à Randal Kolo Muani est loin d'aboutir, car l'attaquant de l'Eintracht Francfort ne privilégie pas un retour en France, et pourrait choisir de filer au Bayern pour rester en Bundesliga.