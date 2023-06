Désireux de s’offrir un nouveau projet, Harry Kane intéresse le PSG et le Bayern Munich. Le buteur de Tottenham a fait son choix pour la saison prochaine.

À un an de la fin de son contrat, Harry Kane veut quitter Tottenham afin de remporter son premier titre majeur en club. À 29 ans, l’international anglais veut rêver plusieurs grands clubs européens comme Manchester United, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Si le président des Spurs ne compte pas renforcer un concurrent direct en vendant son meilleur joueur en Premier League, la bataille pour la signature de Kane devrait se mener entre le PSG et le récent champion de Bundesliga. Et selon les derniers échos concernant ce dossier, le meilleur buteur de l’histoire de Tottenham aurait une préférence entre ces deux formations.

Mercato PSG : Harry Kane au Bayern Munich la saison prochaine ?

En effet, selon les informations du journaliste Florian Plettenberg de Sky Sport Deutschland, Harry Kane serait la priorité du Bayern Munich pour renforcer son attaque et remplacer Robert Lewandowski, qui a rejoint le FC Barcelone depuis l’été passé. Et cela tombe bien puisque de son côté, le capitaine de la sélection anglaise ferait du club bavarois sa destination préférée en cas de départ de Tottenham.

Pour autant, « le dossier est toujours difficile », reconnaît le représentant du média sportif puisqu’il faudra encore convaincre Daniel Levy, le président du club londonien de laisser partir son numéro 10. D'après le journaliste Florian Plettenberg, le Bayern Munich serait même confiant quant à la réalisation de ce dossier pour une somme inférieure à 100 millions d'euros.