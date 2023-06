Le RC Strasbourg et Frédéric Antonetti ont décidé de mettre fin à leur collaboration. L'entraîneur corse était arrivé au RCSA en février dernier.

Mercato : Le RC Strasbourg se sépare de Frédéric Antonetti

L'annonce est tombée ce mardi après-midi par le club lui-même. Le RC Strasbourg a décidé de mettre fin à sa collaboration avec son entraîneur, Frédéric Antonetti. Le technicien corse avait rejoint le RCSA en février dernier à la suite du limogeage de Julien Stéphan. Il avait réussi à maintenir Strasbourg dans l'élite.

« Frédéric avait une mission et il l'a parfaitement remplie. La saison a été éprouvante et nous nous sommes laissés un peu de temps pour souffler. Il a fait du très bon travail et je tiens à le remercier. Mais un nouveau cycle démarre et je suis convaincu qu'il vaut mieux s'arrêter sur cette bonne note. Nous en sommes d'accord tous les deux. J'ai donc acté cette décision et j'en ai informé le nouvel actionnaire, qui l'a entérinée », a déclaré Marc Keller, le président du RC Strasbourg, dans un communiqué officiel.

La vente du RCSA, la raison du départ d'Antonetti ?

Frédéric Antonetti, qui a tenu à remercier le club et les supporters, n'a pas manqué d'évoquer la nouvelle perspective pour le club. « Une nouvelle ère s'annonce avec l'arrivée de nouveaux investisseurs qui vont mettre à disposition du club de nouveaux moyens. » Le RC Strasbourg est en effet passé sous pavillon américain le 22 juin dernier, avec le rachat de BlueCo, consortium ayant racheté Chelsea en mai 2022. Le club alsacien aurait été racheté pour la somme totale de 75 millions d'euros, comme révélé par le Daily Mail.

Ce changement de propriétaire pourrait expliquer le départ précipité de Frédéric Antonetti. L'idée de ce consortium étant d'accélérer les investissements dans la croissance du club, tant dans les équipes premières, qu'au sein de l'Académie.