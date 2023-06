Désireux de s’attacher les services d’un numéro 9 de rang mondial, le PSG se verrait bien doubler le Bayern Munich pour une star de Premier League.

Mercato PSG : Al-Khelaïfi défie le Bayern Munich pour Harry Kane

D’après les informations du tabloïd britannique The Athletic, Harry Kane aurait déclaré qu'il était prêt à rejoindre le Bayern Munich lors de récents entretiens avec Thomas Tuchel. À un an de la fin de son contrat, l’attaquant de 29 ans veut changer d’air pour gagner son premier trophée majeur en club et souhaiterait donc rejoindre les rangs du récent champion de Bundesliga.

Toujours selon la même source, le Bayern serait optimiste quant à la possibilité de conclure un accord après s’être fait repousser par Tottenham avec une première offre de 70 millions d’euros. Malgré la grande avancée des Bavarois, Nasser Al-Khelaïfi et le Paris Saint-Germain continuent de négocier avec l’entourage du capitaine des Spurs.

À en croire RMC Sport, le club de la capitale française se verrait bien doubler le Rekordmeister et recruter Harry Kane. Surtout que Nasser Al-Khelaïfi a une forte relation avec son homologue Daniel Levy de Tottenham. Pour autant, le dirigeant londonien n’entendrait pas faire de cadeau dans ce dossier.

Mercato PSG : Tottenham intransigeant pour Harry Kane

En effet, d’après les informations divulguées ce mercredi par Sky Sport Germany, Totteham sera très difficile à convaincre pour Harry Kane. La chaîne sportive assure que « la position reste la même, à savoir rejeter toutes les offres. » Cependant, le quotidien Le Parisien confirme que le Paris Saint-Germain n’a pas abdiqué et tente toujours de recruter le meilleur buteur de l’histoire des Spurs cet été.

À Paris, l’idée serait de l’associer à Kylian Mbappé sur le front de l’attaque et Nasser Al-Khelaïfi semble déterminé à surprendre tout le monde dans ce dossier. En cas de transfert, Kane ne devrait pas rejoindre un club de Premier League puisque Daniel Levy, qui réclame au moins 100 millions d’euros pour son buteur, ne compte pas renforcer un concurrent direct. Reste maintenant à savoir si le PSG parviendra à renverser la vapeur dans ce dossier et si Tottenham acceptera de revoir ses exigences financières à la baisse.