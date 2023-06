Après une saison plus que délicate sous les ordres d'Igor Tudor, Dimitri Payet pourrait quitter l'OM, et un accord est annoncé.

Mercato OM : Dimitri Payet aurait un accord avec Pendikspor

C'est une information totalement inattendue qui risque de secouer la cité phocéenne. Alors qu'il sort d'une saison galère avec seulement 24 matchs de championnat disputés pour 4 buts et 3 passes décisives, Dimitri Payet pourrait bien quitter l'Olympique de Marseille cet été. En effet, selon Fikret Gul, le meneur de jeu réunionnais aurait un accord verbal avec Pendikspor en vue d'une arrivée lors du mercato estival.

Quelques instants plus tard, La Minute OM a expliqué qu'elle n'était pas en mesure de confirmer si il y a bel et bien un acord entre le joueur et les dirigeants turcs, mais a bien affirmé que quelque chose était en cours concernant un départ de Dimitri Payet. Adulé par les supporters marseillais, le joueur de 34 ans n'a cependant pas eu une attitude exemplaire en fin d'exercice, qui lui a valu d'être privé de son dernier match de la saison à Lille le 20 mai dernier. Un comportement qui n'a pas vraiment plu à Pablo Longoria, ce qui explique peut-être la possibilité d'un départ dans les jours à venir.

Dimitri Payet avait récemment affirmé son envie de rester à l'OM

Dimitri Payet ne l'a jamais caché, il est amoureux de l'Olympique de Marseille, et rêve de finir sa carrière sur la pelouse du Vélodrome. Il y a à peine trois semaines, le meneur de jeu réunionnais avait livré une interview à France Football, où il avait confirmé sa volonté de poursuivre l'aventure dans la cité phocéenne.

"J’ai toujours dit que j’arrêterai quand le corps ne suivra plus. Et ce n’est pas encore le cas, je viens de prendre une année sabbatique, je suis en pleine forme Je ne serai pas prêté , je serai là pour ceux qui ont pu en douter. Et encore longtemps, j’espère." Une volonté qui ne semble plus correspondre à celle de Pablo Longoria, sans doute déçu du comportement de son joueur en fin de saison.