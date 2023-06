Le Stade Rennais poursuit son mercato estival en pleine bourre du côté des départs. Un attaquant, en prêt cette saison, vient de signer au Stade Lavallois.

Mercato Stade Rennais : Des retours de prêts concluants ?

L'attaque du Stade Rennais est bien remplie, notamment avec les retours de prêts. Après s'être séparé de Serhou Guirassy, qui a officiellement signé au VfB Stuttgart jusqu'en juin 2026, le secteur offensif de Bruno Genesio est particulièrement prisé en cette période de mercato. À l'image de Jérémy Doku dans les papiers de Liverpool, ou encore du jeune Matthis Abline, qui revient d'un prêt concluant d'Auxerre et qui est notamment suivi par le Stade de Reims.

Un autre jeune a récemment faire son retour de prêt en attaque. Il s'agit de Junior Kadile. Parti à Famalicao au Portugal en juillet dernier, l'attaquant de 20 ans s'est en pas trop mal sorti cette saison en Liga, auteur de 14 matchs dont 1 but inscrit. Mais le club portugais n'a pas souhaité poursuivre l'aventure. Junior Kadile a donc fait son retour au bercail, mais pas pour longtemps, puisque le Stade Lavallois s'est rapidement positionné.

Junior Kadile va signer 3 ans au Stade Lavallois

Selon les informations d'Oxygène Radio, Junior Kadile va signer un contrat de 3 ans avec le Stade Lavallois, qui évoluera toujours en Ligue 2 la saison prochaine. Le jeune attaquant quitte donc le Stade Rennais pour espérer plus de temps de jeu ailleurs. Il était considéré comme un petit prodige du centre de formation du SRFC où il avait signé un contrat professionnel dès l'âge de 17 ans.

Junior Kadile était déjà présent à la reprise de l'entraînement du Stade Lavallois ce jeudi matin, aux côtés de Mamadou Samassa, Malik Tchokounté, Sam Sanna, Djibril Diaw et Peter Ouaneh. Avec l'arrivée de Junior Kadile, le Stade Lavallois récupère un précieux atout offensif, rempli de potentiel. Sa technique, sa vision de jeu et sa polyvalence sur le terrain devraient aider Laval à consolider sa place en Ligue 2, et même espérer un peu plus.