Publié par ALEXIS le 23 mars 2023 à 21:26

Prêté par le Stade Rennais à Auxerre cet hiver, l'attaquant Matthis Abline a fait une annonce forte sur son avenir au SRFC.

Ayant peu de temps de jeu au Stade Rennais, son club formateur, Matthis Abline a quitté le club breton en janvier 2023. Il est prêté à l’AJ Auxerre jusqu’à la fin de la saison. L’avant-centre formé au SRFC a retrouvé du temps de jeu chez le promu. Il a été titulaire à 7 reprises en 10 matches disputés en Ligue 1 avec l’ AJA et 2 fois en 3 matches de Coupe de France.

Matthis Abline a même été décisif. Il a inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives en 13 apparitions, toutes compétitions confondues. L'attaquant s'épanouit dans l’Yonne où il engrange du temps de jeu et poursuit sa progression.

Stade Rennais Mercato : Matthis Abline, « m’imposer à Rennes reste l’objectif numéro 1 »

Toutefois, l’attaquant de 20 ans n’a pas l’intention de s’installer durablement à Auxerre. Son objectif est de revenir au Stade Rennais et de s’y imposer. « J’ai toujours voulu m’imposer à Rennes et c’est encore le cas, a-t-il déclaré dans un entretien accordé à Ouest-France. Au retour de mon prêt, il y aura des discussions cet été. On verra. Mais m’imposer à Rennes reste l’objectif numéro 1 », a annoncé Matthis Abline.

En effet, il est toujours sous contrat avec son club formateur jusqu’à fin juin 2025. Et son prêt à l’AJ Auxerre n’est pas assorti d’une option d’achat. Comme c’était également le cas en janvier 2022, lors son prêt au Havre en Ligue 2. Le natif d’Angers ne rentre pas dans les plans de Bruno Genesio. Le coach du Stade Rennais a déjà ses premiers choix en attaque. Il fait en effet confiance à Arnaud Kalimuendo (21 ans) et Amine Gouiri (23 ans). Sans oublier la recrue hivernale Karl Toko-Ekambi et le polyvalent Martin Terrier, blessé jusqu'à la fin de la saison.