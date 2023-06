Revigoré en deuxième partie de saison, Jérémy Doku est surveillé dans ce mercato estival. Liverpool se tiendrait prêt à s'offrir l'attaquant du Stade Rennais.

Mercato Stade Rennais : Jérémy Doku prend de la confiance

Relativement calme dans le sens des arrivées en ce début de mercato d'été, le Stade Rennais se montre plus actif côté départs. Après avoir acté ceux de son capitaine, Hamari Traoré, du côté de la Real Sociedad, ou encore de Loïc Badé au FC Séville et Serhou Guirassy au VfB Stuttgart, le SRFC pourrait bien dire au revoir à quelques autres atouts de son effectif.

Sous le feu des projecteurs, l'ailier belge Jérémy Doku est particulièrement tranchant en deuxième partie de saison. Après avoir connu des blessures à répétition, l'attaquant est actuellement dans une bonne dynamique et a repris confiance sur le terrain au fil des mois. Si le Stade Rennais n'est pas forcément vendeur, alors qu'il lui reste encore deux années de contrat, Jérémy Doku pourrait prendre son envol, notamment du côté de l'Angleterre.

Liverpool suit de très près le dossier Doku

Le joueur de 21 ans répond parfaitement aux critères de clubs de Premier League. Du haut de ses 15 ans, il avait déjà été repéré par plusieurs clubs et avait passé quelques essais à Arsenal, Chelsea et surtout Liverpool. Mais son choix s'était finalement porté sur la raison, où il avait rejoint Anderlecht pour ne pas brûler les étapes de sa jeune carrière de footballeur. Dans un entretien accordé à Ouest-France, l'international belge ne regrettait pas sa décision de ne pas signer à Liverpool et espérait que cette chance se représenterait. « Si je regrette ? Je dis tout le temps non. Parce que si Liverpool est venu à 15 ans, s’ils m’aiment bien, ils reviendront plus tard, c’est sûr. À moi d’être bon. »

En tout état de cause, si les dirigeants du SRFC se décident à vendre Jérémy Doku, le prix ne descendra pas en dessous des 50 millions d'euros. Et le dossier semble bouger depuis quelques heures, puisque l'insider Mohamed Toubache-Ter vient de faire un tweet plus qu'énigmatique qui entrevoit un départ de Jérémy Doku vers Liverpool.