Alors que Ludovic Blas va s'engager avec le Stade Rennais dans les jours à venir, le club breton vise désormais un défenseur du FC Nantes.

Mercato Stade Rennais : Le SRFC s'attaque à Fabien Centonze

Florian Maurice continue de faire son marché au FC Nantes. Alors que Ludovic Blas va rejoindre le Stade Rennais après un accord trouvé pour un transfert de 15 millions d'euros entre les deux clubs, c'est maintenant Fabien Centonze qui pourrait prendre la direction de la Bretagne dans les jours à venir.

En effet, selon les informations de Ouest-France, Florian Maurice aurait coché le nom de Fabien Centonze dans le but de trouver un remplaçant expérimenté après le départ libre d'Hamari Traoré à la Real Sociedad. Car si Lorenz Assignon est un candidat crédible au poste de latéral droit, son manque d'expérience pourrait causer du tord aux dirigeants rouge et noir en cas de contreperformance en Europa League la saison prochaine. L'idée est donc d'anticiper les risques, en allant chercher un joueur qui connaît le haut niveau.

Le FC Nantes se montre trop gourmand

Toujours selon la source initiale, les discussions auraient d'ores et déjà commencé entre les deux parties au sujet de Fabien Centonze. Pour le laisser filer, les Canaris réclameraient une somme comprise entre 6 et 8 millions d'euros , un montant jugé trop élevé à l'heure actuelle par Florian Maurice et son équipe. En ce qui concerne le joueur, ce dernier voit d'un bon oeil un départ au Stade Rennais cet été, qui lui permettrais de disputer à nouveau la League Europa après avoir été titulaire la saison dernière avec les Jaune et Vert.