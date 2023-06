Après qu'un accord total ait été trouvé entre le FC Nantes et le Stade Rennais, tout est bouclé pour l'arrivée de Ludovic Blas au SRFC.

Mercato Stade Rennais : Ludovic Blas va signer au SRFC

Il n'y a plus de doute à avoir, Ludovic Blas sera bien un joueur du Stade Rennais la saison prochaine comme l'affirme Ouest-France. Jeudi après-midi, après plusieurs jours de négociations entre le FC Nantes et le SRFC, les deux clubs ont trouvé un accord pour un transfert à hauteur de 15 millions d'euros.

À un an de la fin de son contrat, Ludovic Blas avait déjà signifié à ses dirigeants son envie de voir ailleurs cet été, et les deux parties se sont rapidement mis d'accord sur le fait de ne pas voir le meneur de jeu nantais partir gratuitement l'année prochaine. En revanche, il n'est pas certain que son choix de rejoindre les rangs du rival fasse l'unanimité à Nantes, surtout après avoir passé pas moins de 4 années chez les Jaune et Vert.

Visite médicale prévue en début de semaine prochaine pour Ludovic Blas

Toujours selon les informations de Ouest-France, Ludovic Blas aurait pris la décision d'écourter ses vacances pour se rendre le plus vite possible en Bretagne. La source indique que la visite médicale du joueur de 25 ans est prévue pour le début de semaine prochaine.

Si celle-ci se déroule sans encombres, Ludovic Blas signera dans la foulée un contrat de quatre saisons avec les Rouge et Noir, et pourra débuter la prépapration estivale avec son nouveau club. En plus de Ludovic Blas, le Stade Rennais va également s'attacher les services d'Enzo Le Fée, qui est attendu dans les prochains jours pour signer son bail avec le club breton.