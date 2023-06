Inscrit sur la liste des joueurs suivis par l’ ASSE pendant ce mercato estival, Rayan Ghrieb a lâché sa première réponse au club ligérien.

Mercato ASSE : Très sollicité, Rayan Ghrieb garde la tête sur les épaules

Révélé en National la saison dernière, Rayan Ghrieb (24 ans) est une des cibles estivales de la cellule de recrutement de l’ ASSE. L’intérêt des Verts a été dévoilé par L’Équipe en mai. D’après le quotidien sportif, « le milieu offensif de Dunkerque plaît particulièrement à Saint-Étienne, qui s'est récemment renseignée sur son profil ». Le joueur de 24 ans a largement contribué à la montée de l’USL Dunkerque en Ligue 2 en fin de saison dernière. Il a inscrit 14 buts et délivré 8 passes décisives en 33 matchs disputés.

Grâce à ses performances, le Franco-Algérien a attiré l’attention des équipes de la Ligue 1 et Ligue 2, notamment l’ ASSE, sur lui. Mais face à l’intérêt qu’il suscite, Rayan Ghrieb garde la tête d froide comme il l’a confié à La Voix du Nord : « J’ai deux ans de contrat à Dunkerque grâce à la montée, je compte les honorer. Je suis très heureux ici, je ne vois aucun intérêt à partir, pour l’instant », a-t-il lâché d’entrée, avant de laisser une fenêtre ouverte : « Après, on connaît le foot. Je peux vous dire cela et être parti dans 48 heures. On ne sait pas ce qui peut arriver. »

Mercato ASSE : Rayan Ghrieb envisage une signature à Saint-Etienne

Rayan Ghrieb a répondu ensuite à l’intérêt particulier de Saint-Étienne. Il avoue être très sensible aux yeux doux du club ligérien et n'écarte pas une signature au profit de l'équipe de Laurent Batlles. « Signer à l’ASSE, est-ce que ça peut se refuser ? C’est une question dont je n’ai pas la réponse. Il y a plusieurs rumeurs. On m’appelle, on me dit : "c’est vrai ça" ? » a-t-il répondu. À noter que la cote du buteur de Dunkerque est évaluée à 800 000 euros. Un tarif dans les cordes des Stéphanois.