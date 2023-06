En quête d’un nouveau défenseur central, l’OM est proche de s’attacher les services de Romain Saïss. Mais l’Arabie saoudite joue les trouble-fêtes.

OM Mercato : L’Arabie saoudite s’invite dans la bataille pour Romain Saïss

C’est l’une des priorités de l’Olympique de Marseille en ce début de mercato estival. Après le départ d’Éric Bailly, retourné à Manchester United, l’OM s’est mis en quête d’un nouveau défenseur central pour le remplacer. Plusieurs sont explorées en coulisse et l’une d’entre elles mène à Romain Saïss. Les discussions avec l’international marocain ont débuté et les premiers échanges sont jugés très positifs.

À une année de la fin de son contrat avec le Besiktas, Romain Saïss souhaite changer de club durant ce mercato estival et accorderait sa priorité à l’Olympique de Marseille. Alors que l’OL et d’autres formations de La Premier League tentent de le recruter, le défenseur expérimenté serait d’accord pour signer à l’OM. Les discussions entre le capitaine marocain et les responsables phocéens portent sur un contrat de deux saisons, avec une année supplémentaire en option.

Le président Pablo Longoria et son équipe doivent à présent trouver un terrain avec le Besiktas pour finaliser son transfert à hauteur de 4 millions d’euros. Sauf que jusqu’ici, rien n’est acté dans ce dossier, ce qui laisse une chance aux prétendants. D’ailleurs, un nouveau prétendant vient s’immiscer dans le dossier. L’insider Z_Hakos assure en effet que le club saoudien d’Al-Ittihad s’intéresse de très près à Romain Saïss et aimerait le faire signer rapidement.

Une grosse offre en vue pour Romain Saïss

La source assure que les dirigeants saoudiens seraient prêts à formuler une grosse pour s’attacher les services de joueur d’Angers SCO, ce qui risque de compliquer la tâche aux Marseillais. Romain Saïss pourrait retrouver Karim Benzema et N'Golo Kanté à Al-Ittihad Face aux moyens conséquents des Saoudiens, l’OM devra probablement mettre en avant d'autres arguments, comme son projet sportif, son histoire et son importance dans le football français, afin de finaliser sa signature.

La tâche ne sera pas facile, même si les négociations entre l’entourage de Romain Saïss et l’Olympique de Marseille se poursuivent. Nottingham serait également intéressé par le capitaine des Lions de l'Atlas. La bataille pour sa signature promet donc d'être intense.