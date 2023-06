L’arrivée de Geoffrey Kondogbia à l’OM ne fait plus aucun doute. Le milieu de terrain s’est lui-même chargé d’officialiser son départ de l’Atlético Madrid.

OM Mercato : Geoffrey Kondogbia fait ses adieux à l’Atlético Madrid

Le mercato estival de l’Olympique de Marseille prend une tournure intéressante avec la nomination de Marcelino en tant que nouvel entraîneur du club. Le technicien espagnol est déterminé à renforcer sa nouvelle équipe et est déjà parvenu à mettre la main sur sa première recrue. Comme prévu depuis quelques jours, Geoffrey Kondogbia s’apprête à s’engager en faveur de l’OM.

Les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont trouvé un accord avec l’Atlético Madrid pour son transfert à hauteur de 8 millions d’euros. Le milieu de terrain est même arrivé ce vendredi dans la cité phocéenne afin de passer sa visite médicale. Une fois cette étape franchie, le joueur de 30 ans s’engagera officiellement avec l’OM pour un contrat courant jusqu’en juin 2027. En attendant, Geoffrey Kondogbia a devancé sa direction en officialisant son départ de l’Atlético Madrid via les réseaux sociaux.

« Dieu merci de m'avoir fait porter ce maillot et d'avoir pu découvrir à l'intérieur ce qu'est l'Atlético de Madrid. Pendant 3 ans, j'ai pu apprendre ses valeurs uniques et comprendre pourquoi c'est une famille si spéciale. Merci à tous mes collègues, le staff technique, les managers et, bien sûr, les fans de matelas pour ces trois saisons qui font désormais partie de mon histoire », a-t-il posté sur compte Instragram.

Geoffrey Kondogbia, un milieu très expérimenté

Le message sincère de Geoffrey Kondogbia à l'Atlético Madrid montre sa gratitude pour le temps qu'il a passé au sein du club entraîné par Diego Simeone. Durant ses trois dernières années, le Centrafrician a embrassé les valeurs et la culture qui ont fait de l'Atlético une institution unique. Son départ du club espagnol marque la fin d'un chapitre important et ouvre une autre page de sa carrière. Geoffrey Kondogbia s'apprête à se lancer dans une nouvelle aventure avec l’OM, où les attentes sont élevées.

L’arrivée d'un tel milieu renforcera sans aucun doute les capacités de l'équipe. Ayant joué pour des clubs renommés tels que le FC Séville, l'AS Monaco, l'Inter Milan et l'Atlético Madrid, l’ancien Lensois a acquis de précieuses connaissances et perfectionné ses compétences dans divers environnements compétitifs. Son physique, ses capacités techniques et son sens défensif en font un atout précieux pour l’OM. L’officialisation de son arrivée à Marseille devrait tomber sous peu.