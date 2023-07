Le président du LOSC, Olivier Létang, vient de formuler une première offre pour s’attacher les services d’un défenseur du RC Strasbourg.

Mercato LOSC : Olivier Létang passe à l’action pour Alexander Djiku

Qualifié pour la prochaine édition de la Ligue Europa Conférence grâce à sa 5ᵉ place obtenue en championnat, le LOSC compte bien profiter du mercato estival pour renforcer ses rangs. Sous l'impulsion de son président Olivier Létang, le club entraîné par Paulo Fonseca a déjà défini ses priorités pour cet été. Alors qu'un renfort offensif est attendu, les Lillois souhaitent également renforcer à leur défense, et le nom d'Alexander Djiku circule déjà.

Véritable pilier de la défense du RC Strasbourg avec 31 matchs disputés cette saison, l’international ghanéen arrive à la fin de son aventure avec le club alsacien. Son contrat avec le RCSA ayant expiré ce 1er juillet 2023, le défenseur central est désormais libre de signer où il le souhaite, et les prétendants ne manquent pas pour l'accueillir.

Selon les informations révélées par Mohammed Toubache-Ter, la direction du LOSC aurait déjà formulé une première offre au joueur de 28 ans afin de s'attacher ses services durant ce mercato. La source précise cependant que cette proposition lilloise serait "assez éloignée de ce que propose le board strasbourgeois" pour convaincre Alexander Djiku de prolonger son contrat. Les négociations se poursuivent entre les différentes parties en vue de trouver un accord.

Une forte concurrence pour Alexander Djiku

Le LOSC est conscient de la valeur d'Alexander Djiku et de son impact au sein de la défense de Strasbourg. Avec son expérience et ses qualités défensives, l’international ghanéen serait un renfort de poids pour les Dogues, qui souhaitent continuer à être compétitifs sur la scène nationale et européenne la saison prochaine.

Cependant, la concurrence sera rude pour le LOSC dans la course à la signature d'Alexander Djiku. D'autres clubs, tels que Nottingham Forest, Besiktas et Mayence, sont aussi sur ses traces. Le club entraîné par Paulo Fonseca devra donc faire preuve de persuasion et de compétitivité pour convaincre Djiku de rejoindre ses rangs.