En quête de renfort offensif durant ce mercato, l’OM semblait proche de s’offrir un attaquant de Porto FC. La piste a été démentie.

Mercato OM : Pablo Longoria veut attirer deux nouveaux attaquants

L'Olympique de Marseille fait face à des mouvements importants lors de ce mercato estival. Après l'arrivée de Geoffrey Kondogbia en provenance de l'Atlético de Madrid, le club phocéen risque de perdre deux joueurs clés de son effectif. En effet, depuis le 1er juillet, les contrats de Sead Kolasinac et d'Alexis Sanchez avec l’OM ont expiré. Ces deux joueurs sont à présent libres de choisir leur prochaine destination.

Sead Kolasinac semble déjà avoir pris une décision concernant son prochain club. Le défenseur bosnien aurait donné son accord pour rejoindre gratuitement l'Atalanta Bergame cet été. Les détails finaux de son transfert sont en train d’être réglés prochainement. L’ancien joueur d’Arsenal est même attendu en Italie en début de semaine, cela signifie que le défenseur polyvalent ne jouera probablement pas sous les couleurs de l'OM la saison prochaine.

En revanche, Alexis Sanchez reste dans l'expectative. Courtisé par plusieurs clubs européens, l’attaquant chilien donnerait toujours la priorité à l'OM. Il attendrait certaines garanties avant de prolonger son contrat. Les discussions se poursuivent entre les parties en vue de trouver un accord. Et en cas de renouvellement de son bail, la direction de l’OM aimerait attirer deux nouveaux renforts pour l’épauler en attaque. C’est dans cette perspective que le nom de Mehdi Taremi, l'avant-centre iranien du FC Porto, a été évoqué comme une possible cible phocéenne.

Mehdi Taremi, une piste à oublier pour Marseille

Mehdi Taremi a réalisé une saison exceptionnelle avec Porto, marquant 31 buts et délivrant 14 passes décisives en 51 rencontres toutes compétitions confondues. Bien que des rumeurs aient circulé sur une offre de l'OM pour le joueur, le média local La Provence a démenti cette information, affirmant que le club phocéen ne serait pas intéressé par son profil. Même son de cloche pour Moussa Marega qui ne figure pas dans le collimateur des dirigeants de l’OM.

Ainsi, l’Olympique de Marseille se tourne vers d'autres options pour renforcer son secteur offensif, en tenant compte de la philosophie et des besoins de son nouvel entraîneur Marcelino. Des recherches sont en cours pour trouver les profils adéquats et répondre aux attentes du technicien espagnol. Les semaines à venir seront cruciales pour l'OM afin de finaliser ses recrutements et de préparer au mieux la saison à venir.