Depuis plusieurs mois, le monde du football français est en ébullition à propos de la vente OM aux Saoudiens, une information révélée par i24News. La rumeur encouragée par le réseau de télévision internationale basé à Tel Aviv tarde cependant à se concrétiser. Retour sur ce dossier chaud.

L'information d'i24News sur la vente de l'OM aux Saoudiens

Selon les sources de i24 News, les investisseurs saoudiens ont effectivement exprimé un intérêt plus que sérieux pour l'achat de l'Olympique de Marseille, l'un des clubs les plus emblématiques du football français. La somme avancée dans le cadre de cette transaction s'élèverait à plusieurs centaines de millions d'euros. Frank McCourt, d'après cette source, avait déjà refusé une première proposition de 200 millions d'euros mais qu'une nouvelle offre plus importante était en passe d'être transmise par l'Arabie Saoudite. Cette information démontrerait à elle toute seule l'engagement financier considérable de ces acteurs saoudiens dans le monde du sport.

Cependant, malgré l'enthousiasme entourant cette proposition d'achat, le processus n'a pas été exempt d'obstacles. i24 News rapporte que les négociations entre les représentants saoudiens et les actuels propriétaires de l'OM ont été parfois laborieuses, retardant ainsi la finalisation de l'accord. Ces frictions pourraient être liées à des questions financières, mais aussi à des considérations plus complexes, comme la vision et le projet sportif à long terme pour le club.

D'un point de vue réglementaire, i24 News indique que la vente de l'OM à des investisseurs étrangers nécessite l'approbation de la Ligue de Football Professionnel (LFP) et de la Fédération Française de Football (FFF). Ces organismes de contrôle veilleront à ce que l'opération se déroule dans le respect des règles en vigueur et dans l'intérêt du football français dans son ensemble. Cela pourrait expliquer en partie les délais supplémentaires dans le processus de vente.

Les questions profondes qui entourent le rachat de l'OM par l'Arabie Saoudite

Par ailleurs, l'arrivée d'investisseurs saoudiens dans le monde du football européen suscite également des questions sur les implications géopolitiques et financières. i24News s'est intéressé aux liens potentiels entre les investisseurs saoudiens et leur gouvernement, ainsi qu'aux conséquences possibles sur les choix stratégiques du club et les transferts de joueurs. Ces questions soulèvent des enjeux majeurs, tant pour l'OM que pour le football français en général.

Et le Saoudien qui pourrait racheter le club phocéen pourrait bien se nommer Al-Walid ben Talal Al Saoud, un nom qui circule bien sur ce dossier depuis maintenant plusieurs mois. Une autre source, Kacy Grine, ici en compagnie du Prince saoudien, et proche des milieux saoudiens, selon un influenceur marseillais, assure que le rachat de l'Olympique de Marseille par l'Arabie Saoudite est vraiment en cours.

En conclusion, si les informations rapportées par i24 News et les autres sources sont confirmées, la vente de l'Olympique de Marseille aux investisseurs saoudiens pourrait marquer un tournant décisif dans l'histoire du club. Ce dossier suscite de nombreux débats, tant sur le plan sportif qu'économique et géopolitique. Il ne reste plus qu'à attendre patiemment la conclusion des négociations et l'officialisation de l'accord pour voir quel avenir se dessine pour l'OM sous la houlette des investisseurs saoudiens. Affaire à suivre de près.