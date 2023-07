Un troisième joueur non désiré à l'ASSE a trouvé un point de chute. Il est prêté à un club à l'étranger, mais avec une option d’achat.

Mercato ASSE : Yvann Maçon prêté au Maccabi Tel-Aviv

L’ASSE poursuit le dégraissage au sein de son équipe professionnelle. Et un troisième départ a été acté. Après Lenny Pintor (Linzer ASK) et Jimmy Giraudon (rupture du contrat), c’est au tour de Yvann Maçon de faire ses valises. Il a rejoint le Maccabi Tel-Aviv (Israël) sous la forme d'un prêt d'une durée d'une saison, mais avec une option d'achat, comme précisé dans son communiqué officiel du club ligérien.

Le défenseur ne rentrait pas dans les plans de Laurent Batlles. C’est ainsi qu’il avait été prêté au Paris FC en Ligue 2 lors des six derniers mois de la saison dernière. Justifiant son départ de Saint-Etienne, il avait confié au Parisien qu’il ne souhaitait plus rejouer sous le maillot des Verts : « On m’a fait passer pour un joueur qui foutait la merde et qui posait des problèmes. Il était nécessaire de quitter l’ASSE. Mon avenir ? Je ne vois pas comment je pourrais rejouer à Saint-Etienne. »

Yvann Maçon vers un transfert définitif à 2 millions d'euros ?

Arrivé dans le Forez en janvier 2020 en provenance de l’USL Dunkerque, Yvann Maçon avait été victime d’une rupture du ligament croisé au genou, en octobre 2020. En trois ans, il a totalisé seulement 48 rencontres sous le maillot des Verts, pour 4 buts et 2 passes décisives. Le polyvalent arrière latéral va découvrir un nouveau championnat et même la coupe d’Europe, car le Maccabi Tel-Aviv est qualifié pour la Ligue Europa Conférence en 2023-2024. À noter que le Guadeloupéen de 24 ans reste lié à l’ASSE jusqu’en juin 2025. Sa valeur marchande actuelle est estimée à 20 M€. Son transfert chez les Verts avait été conclu à près d’un demi-million d’euros, selon Transfermarkt.