Libre depuis son départ d’Andrézieux-Bouthéon, Jérémy Clément va-t-il faire son retour à l’ASSE ? L'ancien joueur répond.

Mercato ASSE : Pas de retour prévu pour Jérémy Clément à Saint-Etienne

L'ancien joueur de l’ASSE (2011-2017), Jérémy Clément espérait revenir à Saint-Etienne pour poursuivre sa reconversion. Il confirme avoir évoqué la question avec la direction stéphanoise, mais les négociations n’ont pas abouti à un accord. L’ancien milieu offensif des Verts ne fera donc pas son retour dans le Forez cet été comme il l’a confié au quotidien régional.

« J’ai eu un contact avec Saint-Étienne. On a discuté, mais cela n’a rien donné », a-t-il clarifié. Retraité en avril 2020 en pleine pandémie de Covid-19, Jérémy Clément a entamé une carrière d’entraîneur, par un premier poste au FC Bourgoin-Jallieu. Il a passé deux saisons en Isère, de décembre 2020 à juin 2022, avant de poursuivre son apprentissage à Andrézieux-Bouthéon, du 1er février au 7 juin 2023.

Jérémy Clément vise un poste d'adjoint en Ligue 1 ou en Ligue 2

Après ces deux expériences dans le football amateur, le technicien de 38 ans vise maintenant un poste d'adjoint dans une équipe professionnelle. « Mon envie première aujourd’hui, c’est d’être adjoint dans un staff pro. J’ai été numéro un à Bourgoin et Andrézieux, mais là je me vois bien au service de quelqu’un pour apporter de la compétence et continuer à apprendre », a-t-il indiqué.

Parallèlement à ses ambitions, Jérémy Clément continue de se former. Titulaire du Diplôme d’État Supérieur de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport (DESJEPS, mention football) au Centre National Technique Clairefontaine depuis juin 2021, il s’est inscrit pour deux ans au CDES de Limoges qui forme au management dans le sport.